फॉर्च्यूनर कार ने दिल्ली में मचाया कहर! ऑटो से हुई टक्कर में 2 की मौत; 6 अस्पताल में भर्ती
दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में फॉर्च्यूनर कार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के युधिष्ठिर सेतु पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और ऑटोरिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के अनुसार, यह दुर्घटना 17 और 18 नवंबर की दरमियानी रात को हुई। हादसे के बाद सभी आठ घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां बुधवार को दो लोगों ने दम तोड़ दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
2 की मौत के बाद जुड़ी हत्या की धारा
इस मामले में पुलिस ने कश्मीरी गेट थाने में शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 125 (ए) (दूसरों के जीवन को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराएं जोड़ी हैं। दो लोगों की मौत के बाद मामले में धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) भी जोड़ दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
खजूरी खास में भी 2 की मौत
इस बीच, एक अलग घटना में, सोमवार देर रात दिल्ली के खजूरी खास इलाके में पुराने पुलिस स्टेशन के पास एक ट्रक और स्कूटी की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के मुताबिक, पुलिस को रात करीब 11:55 बजे हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और वहां दो लोगों को गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया। मृतकों की पहचान पक्की खजूरी के रहने वाले 30 साल के संतोष और खजूरी खास की गली नंबर 24 के रहने वाले 33 साल के पवन के रूप में हुई है।
अस्पताल में हुई दोनों की मौत
इस हादसे में घायलों में से एक को उसके परिजन जेपीसी अस्पताल ले गए, जबकि दूसरे घायल को पुलिसवाले अस्पताल ले गए। हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मौके से हादसे में शामिल कंक्रीट मिक्सर ट्रक को बरामद कर लिया है। वहीं, फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और घटनाक्रम का पता लगाने के लिए सबूत जुटा रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है।
आरोपियों को दे दी थी जमानत
हादसे के बाद प्रारंभिक विधिक कार्रवाई के तहत आरोपी को पुलिस थाने से जमानत दे दी गई थी। किंतु, बुधवार दोपहर को दो व्यक्तियों की मृत्यु होने के उपरांत पुलिस ने प्राथमिकी (एफआईआर) में धाराओं को परिवर्तित कर दिया है।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच के अंतर्गत एसयूवी में सवार दोनों व्यक्तियों के रक्त के नमूने (ब्लड सैंपल) परीक्षण हेतु एकत्र किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। प्राथमिकी में धाराएं बदले जाने के बाद से मुख्य आरोपी फरार है। पुलिस द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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