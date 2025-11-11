ग्रेटर नोएडा में एक दशक बाद फिर होगी फॉर्मूला F-1 रेस? यीडा ने शुरू की तैयारी

संक्षेप: यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-25 स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) में एक बार फिर फॉर्मूला एफ-1 रेस होने की उम्मीद जगी है। इसके लिए फॉर्मूला एफ-1 रेस कराने वाली कंपनी ने प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क किया है।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-25 स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) में एक बार फिर फॉर्मूला एफ-1 रेस होने की उम्मीद जगी है। इसके लिए फॉर्मूला एफ-1 रेस कराने वाली कंपनी ने प्राधिकरण के अधिकारियों से संपर्क किया है। यदि दोनों के बीच सहमति बनेगी तो मोटर स्पोर्ट्स और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जापान के प्रतिनिधिमंडल ने चार दिन पहले बीआईसी का दौरा कर यहां जापान सुपर फॉर्मूला रेस कराने की इच्छा जाहिर की थी। वर्ष 2011 से 2013 तक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में लगातार तीन बार एफ-1 इंडियन ग्रांड प्रिक्स की मेजबानी की जा चुकी है। इसके बाद टैक्स और रेगुलेटरी मुद्दे के चलते यह आयोजन रुक गया था। वर्ष 2023 में मोटो जीपी भारत के सफल आयोजन ने एफ-1 रेस का रास्ता साफ किया। दावा है कि मोटो जीपी की सफलता के बाद बीआईसी अंतरराष्ट्रीय रेस के लिए तैयार है।

जापान के प्रतिनिधिमंडल ने 6 नवंबर को ही जापान सुपर फॉर्मूला रेस के लिए अधिकारियों के साथ वार्ता कर भारत में पहली बार रेस कराने की इच्छा जाहिर की थी, जिसे वर्ष 2027 में आयोजित कराने पर विचार हो रहा है। जापान की सुपर फॉर्मूला रेस ओपन-व्हील रेसिंग सीरीज है, जिसे एशिया की सबसे तेज और दुनिया में फॉर्मूला वन के बाद दूसरी सबसे तेज रेस मानी जाती है। रेस में 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कारें दौड़ती हैं। इस सीरीज में सभी कार एक जैसी डालारा एसएफ23 चेसिस का इस्तेमाल करती हैं, जिनमें होंडा या टोयोटा के इंजन लगे होते हैं और योकोहामा टायर उपयोग किए जाते हैं।

सुपर फॉर्मूला रेस में कार रेसर का रियल-टाइम डेटा दिखता है। इसके 50,000 से अधिक वैश्विक यूजर है। अब फॉर्मूला एफ-1 रेस के लिए भी प्राधिकरण में संपर्क किया गया है। यह दुनिया की तेज कार रेसिंग प्रतियोगिता है, जिसमें स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है।

यमुना सिटी को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी : यमुना सिटी के बीआईसी में पूर्व में दो फॉर्मूला वन रेस का आयोजन हो चुका है। यहां वर्ष 2023 में मोटो जीपी जैसे वैश्विक रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। यदि अब जापान सुपर फॉर्मूला रेस और फॉर्मूला एफ-1 रेस पर भी अधिकारियों के बीच सहमति बनती है, तो इससे एक ओर भारतीय मोटरस्पोर्ट्स को बड़ा अवसर मिलेगा। साथ ही यमुना सिटी को भी वैश्विक पहचान मिलेगी।

वर्ष 2011 में हुई पहली रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में वर्ष 2011 में भारत की पहली फॉर्मूला-1 रेस हुई थी, जिसे इंडियन ग्रां प्री के नाम से जाना जाता है। यह रेस 30 अक्टूबर 2011 को हुई थी और इसे सेबेस्टियन वेट्टल ने जीता था। यह दक्षिण एशिया में होने वाली पहली फॉर्मूला-1 रेस थी।