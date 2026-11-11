पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ अचानक बेहोश होकर गिर पड़े, एम्स में भर्ती; पहले भी हुए हादसे
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुधवार सुबह अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। आज सुबह वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर तक उन्हें होश नहीं आया। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें घर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने शुरुआती इलाज किया।
नई दिल्ली, डॉ तरन
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बुधवार सुबह अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। सुबह टहलते समय वह अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ देर तक उन्हें होश नहीं आया। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी उन्हें घर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की टीम ने शुरुआती इलाज किया। जानकारी के अनुसार, सूचना मिलने पर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस) की मेडिकल टीम और एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर संदीप सेठ उनके आवास पहुंचे थे। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इसके बाद एंबुलेंस से उन्हें एम्स पहुंचाया गया।
पहले भी हो चुके बेहोश, वॉशरूम में हुई थी तबीयत खराब
उन्हें एम्स के कार्डियो-न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया है। कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से उनकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। धनखड़ को इससे पहले 10 जनवरी को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई थी। उस समय वह वॉशरूम में दो बार बेहोश हो गए थे। उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा था, जहां एमआरआई सहित कई जांचें हुई थीं।
धनखड़ को कौन सी बीमारी? दे दिया था पद से इस्तीफा
धनखड़ को पहले भी हृदय संबंधी परेशानी हो चुकी है। मार्च 2025 में सीने में तकलीफ के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी एंजियोप्लास्टी की गई और स्टेंट डाला गया था। इसके बाद तीन जुलाई 2026 को जयपुर के एक निजी अस्पताल में भी उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। इस दौरान उनकी हृदय की धमनी में दो स्टेंट लगाए गए थे। लगातार स्वास्थ्य खराब रहने और डॉक्टरों की सलाह के चलते उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने की जानकारी दी थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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