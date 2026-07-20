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'मेरे घर आइए और...' CJP प्रोटेस्ट में आए पत्रकारों को TMC के पूर्व सांसद ने दिया खास ऑफर, जानें क्या?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने पत्रकारों को खास ऑफर दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

'मेरे घर आइए और...' CJP प्रोटेस्ट में आए पत्रकारों को TMC के पूर्व सांसद ने दिया खास ऑफर, जानें क्या?

CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने पत्रकारों को खास ऑफर दिया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है। इसमें उन्होंने आंदोलन को कवर करने आए स्वतंत्र पत्रकारों को अपने घर आने का न्योता दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

TMC के पूर्व सांसद का पत्रकारों को न्योता

साकेत गोखले ने अपने एक्स ट्वीट में लिखा- “ये ट्वीट सेंट्रल दिल्ली/CP/जंतर मंतर के आस-पास के सभी इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स के लिए है।” उन्होंने समस्या को बताते हुए लिखा- “इलाके में मोबाइल इंटरनेट बंद है।” इसके बाद खास ऑफर देते हुए कहा- “अगर आपको अपने वीडियो/रिपोर्ट अपलोड करने हैं, तो प्लीज़ मेरे घर आएं और मेरा WiFi इस्तेमाल करें।” उन्होंने अपने घर की लोकेशन बताने के लिए पर्सनल मेसेज करने को कहा है। उन्होंने लिखा- “मैं पार्लियामेंट/CP से 5 मिनट दूर हूं। पते के लिए DM करें।”

saket gokhale tweet

प्रदर्शन स्थलों पर मोबाइल नेटवर्क में आ रही दिक्कतें

दरअसल, सोमवार को संसद मार्च के दौरान जंतर-मंतर, संसद मार्ग और कनॉट प्लेस समेत आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। इस दौरान कई पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों ने मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं में दिक्कत आने की शिकायत की। इस कारण वहां के हालातों को न्यूजरूम तक पहुंचाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

जैमर या अन्य तकनीक से नेटवर्क प्रभावित होने की संभावना

आंदोलन से जुड़े लोगों का दावा है कि प्रदर्शन स्थल के आसपास मोबाइल नेटवर्क को कमजोर करने वाले उपकरण (सिग्नल जैमर या अन्य तकनीकी व्यवस्था) लगाए गए हैं, जिसके कारण इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि, इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

CJP प्रदर्शन में हुआ टकराव, बरसे आंसू गैस के गोले और लाठियां

सोमवार को CJP के संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगह टकराव भी देखने को मिला। संसद मार्ग पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के इनर सर्किल और पालिका बाजार के आसपास पहुंच गए, जहां कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी रही। कई दुकानों और रेस्तरां ने एहतियातन शटर भी गिरा दिए थे।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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