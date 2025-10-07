Former Ghaziabad councillor sentenced to life imprisonment in murder case गाजियाबाद के पूर्व पार्षद को मर्डर मामले में उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFormer Ghaziabad councillor sentenced to life imprisonment in murder case

गाजियाबाद के पूर्व पार्षद को मर्डर मामले में उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा

गाजियाबाद की एक अदालत ने बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव के भाई की हत्या के मामले में सोमवार को पूर्व पार्षद समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चार अक्तूबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबादTue, 7 Oct 2025 09:39 AM
share Share
Follow Us on
गाजियाबाद के पूर्व पार्षद को मर्डर मामले में उम्रकैद की सजा, जुर्माना भी भरना पड़ेगा

गाजियाबाद की एक अदालत ने बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव के भाई की हत्या के मामले में सोमवार को पूर्व पार्षद समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। चार अक्तूबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नवीन त्यागी ने बताया कि अशोक नगर निवासी नरेश यादव और उनका भतीजा जितेंद्र यादव 14 नवंबर 2004 को रामनगर स्थित दफ्तर पर बैठे थे। वहां हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से नरेश यादव की मौत हो गई थी।

मृतक के भाई विजयपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में पूर्व पार्षद मनीष पंडित उर्फ पप्पू और उसके साथी मनोज फौजी का नाम सामने आया था। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

चार अक्तूबर को मामले की सुनवाई एडीजे 12 कोर्ट के न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व पार्षद मनीष पंडित उर्फ पप्पू और मनोज फौजी को दोषी करार दिया।

इसके बाद कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर छह अक्तूबर की तारीख नियत की थी। सोमवार को अदालत में इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। हत्या करने के मामले में पूर्व पार्षद समेत दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एनआरएचएम घोटाले में गवाही हुई

कोर्ट में एनआरएचएम घोटाले के मामले में सोमवार को गवाही हुई। अदालत में पेश डॉक्टर ने बयान दर्ज कराया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 नवंबर की अगली तारीख नियत की।

बलरामपुर के जिला अस्पताल में एनआरएचएम के तहत वर्ष 2010-11 में लाखों रुपये की दवाई सप्लाई की गई थी, जिसमें घोटाला होने की शिकायत सीबीआई को प्राप्त हुई थी। सीबीआई ने बलरामपुर के तत्कालीन सीएमओ त्रिलोचन सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।