DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक से मांगी गई थी 5 करोड़ की फिरौती, दिल्ली HC ने पुलिस को क्या कहा?

DUSU के पूर्व अध्यक्ष रौनक से मांगी गई थी 5 करोड़ की फिरौती, दिल्ली HC ने पुलिस को क्या कहा?

संक्षेप: जानकारी के मुताबिक खत्री को यूक्रेनी नंबर से फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। कुख्यात गैंग से जुड़े बदमाशों ने खत्री से 5 करोड़ की फिरौती मांगी है।

Thu, 6 Nov 2025 05:30 PM
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रौनक खत्री से फिरौती मांगने का मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक खत्री को यूक्रेनी नंबर से फोन करके धमकियां दी जा रही थीं। कुख्यात गैंग से जुड़े बदमाशों ने खत्री से 5 करोड़ की फिरौती मांगी थी। इस मामले में रौनक खत्री ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खत्री की सुरक्षा संबंधी मांग पर जल्दी निर्णय लेने का आदेश दिया है।

फिरौती की मांग की शिकायत रौनक खत्री ने पुलिस में दर्ज कराई थी। उन्होंने मिल रही धमकियों के चलते खुद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली की पुलिस को आदेश दिया है कि रौनक खत्री की मांग को जल्द सुना जाए और इस पर कोई निर्णय लिया जाए। जानकारी के मुताबिक खत्री को यूक्रेन के किसी नंबर से फोन कॉल आया था, जिसमें उन्हें 5 करोड़ रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी।

खबर अपडेट हो रही है…

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
