दिल्ली पुलिस के पूर्व SI ने मांगी थी 24 हजार की रिश्वत, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से रिश्वतखोरी के मामले में दोषी ठहराए गए दिल्ली पुलिस के पूर्व सब-इंस्पेक्टर (एसआई) जगमल सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर से रिश्वतखोरी के मामले में दोषी ठहराए गए दिल्ली पुलिस के पूर्व सब-इंस्पेक्टर (एसआई) जगमल सिंह को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 30 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
सीबीआई द्वारा जांच किए गए इस मामले में विशेष न्यायाधीश ज्योति क्लेर की अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा सात के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा रिश्वत मांगना साबित हो चुका है। सजा के निर्धारण के दौरान अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज, लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सामाजिक हित को प्राथमिकता देना आवश्यक है।
ट्रकों के चालान और जब्त करने की देता था धमकी
शिकायतकर्ता ट्रांसपोर्टर संदीप यादव अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत 12 ट्रकों का संचालन करता था। उनके ट्रक दिल्ली में चंचल पार्क स्टॉक में माल उतारने के बाद मुंडका और बहादुरगढ़ होते हुए हरियाणा के चरखी दादरी लोडिंग के लिए जाते थे। यादव ने सात फरवरी 2022 को सीबीआई को लिखित शिकायत दी थी कि दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात और नांगलोई ट्रैफिक सर्किल के अंतर्गत मुंडका क्षेत्र में जोनल अधिकारी के रूप में कार्यरत आरोपी जगमल सिंह ने मुंडका क्षेत्र के जोनल अधिकारी होने के नाते ट्रकों को गुजरने देने के बदले प्रति ट्रक दो हजार रुपये यानी कुल 24 हजार रुपये प्रति माह की रिश्वत मांगी थी। साथ ही धमकी दी थी कि रकम न देने पर ट्रकों का चालान किया जाएगा और उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।
नरमी बरतने की अपील खारिज
अभियोजन पक्ष ने अदालत से अधिकतम सजा देने की मांग करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था और आर्थिक विकास के लिए गंभीर खतरा है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र 62 वर्ष होने, उसके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने और उसकी और पत्नी की खराब स्वास्थ्य की स्थिति का हवाला देते हुए नरमी बरतने की अपील की। अदालत ने माना कि अपराध की प्रकृति एक गंभीर पहलू है, जो समाज और देश के आर्थिक हितों को प्रभावित करता है। ऐसे में सामाजिक हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना आवश्यक है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें