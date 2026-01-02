कांग्रेस के पूर्व सांसद ने CM रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, मेट्रो स्टेशनों को लेकर क्या मांग
कांग्रेस के पूर्व सांसद तरलोचन सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। सिंह ने दिल्ली सरकार से प्रमुख गुरुद्वारों के पास स्थित 4 मेट्रो स्टेशनों का नाम धार्मिक स्थलों के नाम पर रखने का आग्रह किया है।
अपने पत्र में पूर्व सांसद ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने और गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बेटों के अद्वितीय बलिदान को उजागर करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की।
दिल्ली सरकार द्वारा मेट्रो स्टेशनों के नामकरण पर निर्णय लेने की खबरों का जिक्र करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में अब तक किसी भी मेट्रो स्टेशन का नाम सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के नाम पर नहीं रखा गया है।
पूर्व सांसद ने सीएम को लिखे पत्र में जिन चार गुरुद्वारों का उल्लेख किया है उनमें चांदनी चौक के पास स्थित गुरुद्वारा शीशगंज, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब, ओल्ड जीटी रोड पर स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ और धौला कुआं रिंग रोड के पास स्थित गुरुद्वारा मोती बाग हैं।
पूर्व कांग्रेस सांसद ने इन गुरुद्वारों के ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व पर जोर दिया, जो सभी धर्मों के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इनके पास स्थित मेट्रो स्टेशनों का नामकरण इन्हीं के आधार पर किया जाए।