Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFormer Cong MP writes to Delhi CM seeking to rename four Metro stations after gurdwaras
कांग्रेस के पूर्व सांसद ने CM रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, मेट्रो स्टेशनों को लेकर क्या मांग

कांग्रेस के पूर्व सांसद ने CM रेखा गुप्ता को लिखी चिट्ठी, मेट्रो स्टेशनों को लेकर क्या मांग

संक्षेप:

कांग्रेस के पूर्व सांसद तरलोचन सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। सिंह ने दिल्ली सरकार से प्रमुख गुरुद्वारों के पास स्थित 4 मेट्रो स्टेशनों का नाम धार्मिक स्थलों के नाम पर रखने का आग्रह किया है।

Jan 02, 2026 04:39 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

कांग्रेस के पूर्व सांसद तरलोचन सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है। सिंह ने दिल्ली सरकार से प्रमुख गुरुद्वारों के पास स्थित 4 मेट्रो स्टेशनों का नाम धार्मिक स्थलों के नाम पर रखने का आग्रह किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अपने पत्र में पूर्व सांसद ने गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने और गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बेटों के अद्वितीय बलिदान को उजागर करने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयासों की सराहना की।

दिल्ली सरकार द्वारा मेट्रो स्टेशनों के नामकरण पर निर्णय लेने की खबरों का जिक्र करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि यह उल्लेखनीय है कि राजधानी दिल्ली में अब तक किसी भी मेट्रो स्टेशन का नाम सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के नाम पर नहीं रखा गया है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार शिकायतों के समाधान में AI की मदद लेगी, IIT के साथ मिलकर तैयारी
ये भी पढ़ें:बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए सरकार लाएगी नया कानून, डिजिटल दबाव से मिलेगी राहत

पूर्व सांसद ने सीएम को लिखे पत्र में जिन चार गुरुद्वारों का उल्लेख किया है उनमें चांदनी चौक के पास स्थित गुरुद्वारा शीशगंज, बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब, ओल्ड जीटी रोड पर स्थित गुरुद्वारा नानक प्याऊ और धौला कुआं रिंग रोड के पास स्थित गुरुद्वारा मोती बाग हैं।

पूर्व कांग्रेस सांसद ने इन गुरुद्वारों के ऐतिहासिक और पर्यटन महत्व पर जोर दिया, जो सभी धर्मों के तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि इनके पास स्थित मेट्रो स्टेशनों का नामकरण इन्हीं के आधार पर किया जाए।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।