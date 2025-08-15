दिल्ली के पूर्व विधायक राजेश गहलोत का निधन, सीएम समेत अन्य भाजपा नेताओं ने जताया दुख

भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘मटियाला से पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दिल्ली भाजपा ने एक सच्चे जनसेवक और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है।’

पश्चिमी दिल्ली की मटियाला विधानसभा सीट से पूर्व भाजपा विधायक राजेश गहलोत का गुरुवार को आकस्मिक निधन हो गया। वह 60 वर्ष के थे और मटियाला सीट से एक बार विधायक रहे थे। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को नवादा श्मशान घाट पर किया जाएगा। इस बारे में दिल्ली भाजपा की ओर से एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी गई। उनके निधन की खबर फैलते ही हजारों भाजपा कार्यकर्ता अस्पताल और उनके आवास पर जमा हो गए।

राजेश गहलोत ने मटियाला सीट से तीन बार विधानसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें से साल 2013 में उन्हें जीत मिली थी, हालांकि 2015 और 2020 के चुनाव में वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुलाब सिंह यादव से चुनाव हार गए थे। उनके निधन के बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा और पंकज सिंह समेत कई अन्य भाजपा नेताओं ने दिवंगत नेता के घर पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की और ढांढस बंधाया।

गहलोत ने भाजपा और राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रचार-प्रसार में, खासकर ग्रामीण पश्चिमी दिल्ली में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने द्वारका में एक भव्य रामलीला कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसमें कुछ अवसरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके निधन पर शोक जताते हुए लिखा, ‘मटियाला से पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और हृदय को व्यथित करने वाला है। दिल्ली भाजपा ने एक सच्चे जनसेवक, सक्रिय कार्यकर्ता और समाजहित के प्रति सदैव समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति’

वहीं भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'मटियाला से पूर्व विधायक श्री राजेश गहलोत जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। दिल्ली भाजपा ने एक सच्चे जनसेवक और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति 🙏'