नोएडा में पार्किंग विवाद में पूर्व बैंक अधिकारी की मौत, इंजीनियर ने हाथापाई के दौरान दिया था धक्का
नोएडा में पार्किंग विवाद में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी की जान चली गई। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी इंजीनियर को हिरासत में लिया है। बाइक पार्क करने के दौरान इंजीनियर और पूर्व बैंक अधिकारी के बीच हाथापाई हो गई। इसी दौरान इंजीनियर ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वे नीचे गिर गए।
नोएडा के सेक्टर-15 में एक घर के बाहर बाइक की पार्किंग के विवाद में इंजीनियर और सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी के बीच गुरुवार रात हाथापाई हुई। इंजीनियर के धक्का देने से बुजुर्ग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने दिल्ली आईआईटी से पढ़े इंजीनियर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। एसीपी अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि 77 वर्षीय प्रकाश चंद्र कालरा इंडियन ओवरसीज बैंक से सेवानिवृत्त प्रबंधक थे। वह अपने परिवार के साथ साढ़े तीन मंजिला मकान में रहते थे। उनके पड़ोस में राजीव गोयल का परिवार रहता है। उनका इंजीनियर बेटा अंश गोयल एक निजी कंपनी में कार्यरत है।
काफी समय से विवाद था
दोनों परिवारों के बीच पिछले करीब पांच वर्षों से घरों के बाहर वाहन खड़े करने और सामान रखने को लेकर विवाद चल रहा है। इस मुद्दे पर कई बार कहासुनी हो चुकी थी। गुरुवार रात करीब 10 बजे प्रकाश चंद्र कालरा के घर के सामने उनकी बाइक खड़ी थी। आरोप है कि बाइक कुछ तिरछी खड़ी होने पर अंश गोयल ने आपत्ति जताई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। शोर-शराबा सुनकर प्रकाश चंद्र कालरा भी घर से बाहर आ गए। उन्होंने बाइक सही तरीके से खड़ी होने की बात कही, जिस पर विवाद और बढ़ गया।
तमाशबीन बन रहे लोग
अंश ने बाइक की सीट पर हाथ मारते हुए उसे हटाने को कहा। बुजुर्ग ने विरोध किया तो दोनों में हाथापाई हुई। आरोप है कि इसी दौरान अंश ने बुजुर्ग को धक्का दिया, जिससे वह सड़क पर गिर गए। उनकी कोहनी में चोट लग गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। पार्किंग विवाद में जिस समय इंजीनियर और बुजुर्ग के बीच हाथापाई हुई, पड़ोसियों ने बीच-बचाव करने का प्रयास नहीं किया। वे तमाशबीन बन रहे। पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया।
खाना खाने के बाद टहलने निकले थे
लोगों का कहना है कि जिस समय विवाद हुआ, बुजुर्ग खाना खाने के बाद टहलने के लिए बाहर निकले थे। आरोपी युवक ने बुजुर्ग को सिर्फ धक्का ही नहीं दिया, उनके साथ मारपीट भी की। सड़क पर गिरने के बावजूद बुजुर्ग को पीटा। वह भागने की फिराक में था। हालांकि, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। परिजनों का आरोप है कि यदि आरोपी ने संयम बरता होता तो उनकी जान नहीं जाती। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि मौत सीधे गिरने से लगी चोटों के कारण हुई या इसके पीछे कोई अन्य मेडिकल कारण भी रहा। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता चलेगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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