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अवध ओझा ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा- इसलिए सलाम करता हूं

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके अवध ओझा ने पीएम मोदी की तारीफ की। ओझा ने कहा कि सामान्य परिवार से आकर तीन बार पीएम बनना बड़ी उपलब्धि है।

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अवध ओझा ने कहा कि वह सामान्य परिवार से आकर तीन बार पीएम बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता और मशहूर कोचिंग शिक्षक अवध ओझा ने कहा है कि वह वैचारिक रूप से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई मामलों में असहमति रखते हैं, लेकिन इस बात को लेकर उनकी हमेशा तारीफ करते हुए हैं कि एक सामान्य परिवार से आने के बाद भी वह तीन बार देश के पीएम बने। ओझा ने कहा कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सीजेपी आंदोलन के दौरान पीएम मोदी के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल किए जाने की आलोचना की।

अवध ओझा ने आरएसएस से जुड़े एक कार्यक्रम में कहा कि विरोध करना गलत नहीं है, लेकिन बदतमीजी ठीक नहीं है। उन्होंने सीजेपी आंदोलन में पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किए जाने से जुड़े एक सवाल पर कहा, 'आंदोलन करना बुरा नहीं है, बदतमीजी करना बुरा है और वो भी ऐसे आदमी की सरकार (मुस्कुराते हुए) है कि आप बदतमीजी तो नहीं कर सकते।' ओझा ने आगे कहा, 'मैं मोदी जी से भले ही राजनीतिक रूप से बहुत से मुद्दों पर असहमति रखता हूं पर एक चीज में मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूं। एक सामान्य परिवार से आकर भारत में तीसरी बार पीएम बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है।'

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मैं सलाम करता हूं इस उपलब्धि को: अवध ओझा

ओझा ने पीएम की उपलब्धि कितनी बड़ी है यह समझाने के लिए कई राजनीतिक घरानों का नाम लेते हुए कहा कि भारत में राजवंशीय प्रजातंत्र है और गांव का प्रधान बनना भी उपलब्धि है। उन्होंने कहा, 'वह भारत जहां राजवंशीय प्रजातंत्र है। अब्दुल्ला हैं, यादव हैं, स्टालिन हैं, सिंधिया हैं... वो भारत जहां गांव के प्रधान का चुनाव जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां से एक आदमी आता है, एकदम सामान्य परिवार से। तीसरा टर्म प्रधानमंत्री। मैं उनकी इस उपलब्धि को मैं सलाम करता हूं। आलोचना जब भी करता हूं मर्यादा में रहकर। मैंने अभी एक वीडियो में कहा था कि आपको सवाल पूछना बुरा लगता है तो प्रजातंत्र को राजतंत्र घोषित कर दो।'

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अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी की

एक अन्य सवाल के जवाब में अवध ओझा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी की। आप के टिकट पर पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ चुके ओझा ने कहा कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया। 2025 के विधानसभा चुनाव में अवध ओझा ने मनीष सिसोदिया की खाली की हुई सीट पर खूब मेहनत की, लेकिन जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हुए थे। चुनाव में मिली हार के बाद वह पार्टी में सक्रिय नहीं रहे और करीब 10 महीने बाद राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि, इसी इंटरव्यू में ओझा ने कहा कि वह कुछ होम वर्क करने के बाद राज्यसभा जाना चाहते हैं।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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