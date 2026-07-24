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'CJP के पीछे विदेशी ताकतें', RSS नेता इंद्रेश कुमार का कॉकरोच जनता पार्टी पर बड़ा आरोप; क्या कहा

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
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जंतर-मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थकों पर आरोप लगाते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतें हैं।

जंतर मंतर प्रदर्शन पर इंद्रेश कुमार का बड़ा आरोप
जंतर मंतर प्रदर्शन पर इंद्रेश कुमार

जंतर-मंतर पर एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे प्रदर्शन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। कॉकरोच जनता पार्टी और उनके समर्थकों पर आरोप लगाते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतें हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए दावा किया कि ये ताकतें नहीं चाहती हैं कि भारत एक विकसित, मजबूत और शिक्षित देश बने।

देश को बर्बाद करना चाहती हैं विदेशी ताकतें

कॉकरोच जनता पार्टी और उनके साथ आए लोगों को प्रदर्शन को लेकर इंद्रेश कुमार ने कहा कि मैं जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने आए छात्रों से कहना चाहता हूं कि अब तक एक बात तो साफ हो गई है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे देश और दुनिया की वो ताकतें हैं, जो नहीं चाहते कि भारत एक विकसित, मजबूत और शिक्षित देश बने। उन्होंने कहा कि ये ताकतें देश को बर्बाद करना चाहती हैं।

इंद्रेश कुमार की अपील

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं से इंद्रेश कुमार ने एक बड़ी अपील की है। इंद्रेश कुमार ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले युवाओं से सकारात्मक मूल्यों को अपनाने और देश की प्रगति में योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज हजारों-लाखों स्टार्टअप के जरिए भारत पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि इस रोल मॉडल को बनाने में सभी को सरकार का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित करने के लिए सभी को स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां सीख सकें कि जब वैश्विक ताकतें भारत के विकास, शिक्षा, समृद्धि, खुशी के साथ-साथ सद्भाव को तोड़ने की कोशिस की जा रही थी, तब इसे बचाने में इन युवाओं और इन लोगों ने भूमिका निभाई थी।

इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बर्बाद तो न करें। उन्होंने कहा कि अगर आप दूसरों को अच्छा करते हुए नहीं देख सकते, तो उसे खराब करने की कोशिश न करें। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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