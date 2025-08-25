Foreigners in Gurugram picked up garbage from drains and roads, watch VIDEO जब गुरुग्राम में देशी संग विदेशी नागरिकों ने भी उठाया नालियों-सड़कों से कचरा, देखिए VIDEO, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsForeigners in Gurugram picked up garbage from drains and roads, watch VIDEO

जब गुरुग्राम में देशी संग विदेशी नागरिकों ने भी उठाया नालियों-सड़कों से कचरा, देखिए VIDEO

करीब 20 विदेशी नागरिकों द्वारा गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास बिखरे कूड़े को सड़क और नाले से उठाया गया। इन लोगों में सर्बिया, फ्रांस और अन्य देश के नागरिक शामिल थे।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्रामMon, 25 Aug 2025 11:32 AM
दिल्ली एनसीआर के गुरुग्राम से देशी संग विदेशी नागरिकों द्वारा कूड़ा उठाने और साफ-सफाई करने का वीडियो सामने आया है। करीब 20 विदेशी नागरिकों द्वारा गुरुग्राम के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास बिखरे कूड़े को सड़क और नाले से उठाया गया। इन लोगों में सर्बिया, फ्रांस और अन्य देश के नागरिक शामिल थे।

साफ-सफाई करने वाले इस ग्रुप में विदेशी के साथ-साथ देशी नागरिक भी शामिल थे। इन लोगों ने न केवल सड़कों पर बिखरी गंदगी को साफ किया, बल्कि नालियों के अंदर से भी कचरा उठाया। मल्टी नेशनल कंपनी में काम करने वाले अमन वर्मा ने बताया कि हमने 15 दिन पहले इस ग्रुप को बनाया है। हमारा मकसद गुरुग्राम को साफ-सुथरा रखना है। यह शहर हमारा घर है और इसे साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है।

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। मनू प्रताप सिंह नामक यूजर ने एक्स पर लिखा, स्वच्छ भारत का हाल ये है कि गुरुग्राम में नालियां अब विदेशी लोग साफ़ कर रहे हैं। हमारे नेता-अफ़सर तो पहले से ही सफ़ाई में एक्सपर्ट हैं… बस फर्क इतना है कि वो नालियां नहीं, अपने बैंक खाते चमकाते रहते हैं।

एक अन्य यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गुरुग्राम में एक फ़्रांसीसी महिला कह रही है, “मुझे भारत से बेहद प्यार है, लेकिन जब मैं यहां हर जगह कूड़े के ढेर देखती हूं, तो दिल को बहुत दुख होता है।” यह वीडियो गुरुग्राम के नेताओं, अधिकारियों और नागरिकों के लिए एक गंभीर सोचने का विषय और शर्म की बात होनी चाहिए।

एएनआई के इनपुट शामिल हैं