किसी भारतीय से शादी करने पर विदेशी को यहां रहने का कानूनी अधिकार मिलता है या नहीं, HC ने यह बताया
याचिकाकर्ता लिसा हॉल श्रीवास्तव ने 7 दिसंबर 2025 को मोहम्मद वसीम अकरम के साथ मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह किया था। बीते छह सालों में यह उनकी तीसरी शादी रही।
रिपोर्ट- हेमलता कौशिक
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान एक अहम आदेश जारी करते हुए कहा है कि किसी भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से विदेशी नागरिक को भारत में रहने या किसी खास श्रेणी का वीजा पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और यहां रहने की अनुमति देना राज्य के विवेकाधिकार का विषय है।
जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने यह टिप्पणी एक अमेरिकी नागरिक लिसा हॉल श्रीवास्तव की याचिका खारिज करते हुए की। याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक से विवाह के आधार पर अपने मौजूदा ई-टूरिस्ट वीजा को एंट्री (X-1)/स्पाउस वीजा में बदलने की मांग की थी। याचिकाकर्ता लिसा हॉल ने 7 दिसंबर 2025 को मोहम्मद वसीम अकरम से मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार निकाह किया था।
मार्च में अधिकारी के सामने की दूसरी बार शादी
इसके बाद 18 मार्च को विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत मैरिज ऑफिसर के सामने भी उनका विवाह संपन्न हुआ। महिला ने पीठ को बताया कि वीजा रूपांतरण के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने के बावजूद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने उसके आवेदन पर अनुकूल कार्रवाई नहीं की। उसने यह भी आरोप लगाया कि उम्र में अंतर के कारण उसे व उसके पति को बार-बार पूछताछ का सामना करना पड़ा।
केन्द्र बोला- 6 साल में महिला की तीसरी शादी
केन्द्र सरकार ने जवाबी हलफनामे में बताया कि सक्षम प्राधिकारी ने महिला के पूर्व आव्रजन (इमिग्रेशन) रिकॉर्ड व मौजूदा परिस्थितियों की जांच की थी। केन्द्र के अनुसार महिला पहले दो बार विवाह कर चुकी है। उसने अपने पूर्व वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी आव्रजन संबंधी लाभ प्राप्त करने की कोशिश की थी। केन्द्र ने बताया कि महिला का पहला विवाह जुलाई 2021 में समाप्त हुआ था, जिसके बाद नवंबर 2023 में उसका OCI (ओवरसीज सिटीजन इंडिया) दर्जा रद्द कर दिया गया था।
मकान मालिक से ही की तीसरी शादी
इसके बाद उसका दूसरा विवाह दिसंबर 2022 में हुआ, जो नवंबर 2025 में खत्म हुआ। अधिकारियों ने यह भी बताया कि महिला अपने वर्तमान पति के स्वामित्व वाले मकान में विवाह से पहले ही किरायेदार के रूप में रह रही थी। पूर्व विवाह के आधार पर इमिग्रेशन लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान भी उसका वर्तमान पति उसके साथ रहा था। इन परिस्थितियों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया यह राय बनाई थी कि मौजूदा विवाह इमिग्रेशन लाभ हासिल करने के उद्देश्य से किया गया हो सकता है।
पीठ ने केन्द्र की दलील की स्वीकार
केन्द्र सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय नागरिक से विवाह कर लेने मात्र से मौजूदा वीजा को एंट्री (एक्स-1) वीजा में बदलने का स्वतः या अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं मिल जाता। पीठ ने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाणपत्र होने के कारण आव्रजन अधिकारी विवाह की परिस्थितियों व मांगे गए वीजा के लिए महिला की पात्रता की जांच नहीं कर सकते।
वर्तमान पति ने नहीं दिया कोई हलफनामा
पीठ ने यह भी गौर किया कि महिला के पति ने वैवाहिक संबंध व साथ रहने के उसके दावों की पुष्टि के लिए कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया है। पीठ ने कहा कि विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश देने से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए वह सक्षम प्राधिकारी के आकलन की जगह अपना आकलन नहीं रख सकती। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में विवाह की वैधता या वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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