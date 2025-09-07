गुरुग्राम के मानेसर में सड़क पर विदेशी महिला की खून से सनी निर्वस्त्र लाश मिली, पुलिस पहचान में जुटी

Hindi Newsएनसीआर NewsForeign woman naked and blood soaked body found in Manesar Gurugram police trying to identify
गुरुग्राम के मानेसर में एक विदेशी महिला का नग्नावस्था में खून से लथपथ शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार सुबह आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे से शव बरामद किया। पुलिस ने महिला की हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। दीपक आहूजाSun, 7 Sep 2025 12:32 PM
गुरुग्राम के मानेसर में एक विदेशी महिला का नग्नावस्था में खून से लथपथ शव मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने रविवार सुबह आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे से यह शव बरामद किया। पुलिस ने इस मामले में प्रथमदृष्टया विदेशी महिला की हत्या की आशंका जताते हुए आईएमटी मानेसर थाने में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मृतका महिला कौन थी और कहां की रहने वाली थी अभी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने के साथ ही मृतका की पहचान की कोशिश भी शुरू कर दी है। पुलिस महिला की पहचान के लिए और हत्यारों का सुराग तलाशने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। महिला की मौत कैसे और कब हुई यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा।
