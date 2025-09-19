पति को परिवार से दूर करने का दबाव बना रही थी पत्नी, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कपल की शादी को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि पति को उसके परिवार से रिश्ते तोड़ने के लिए कहना क्रूरता माना जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पत्नी अपने पति पर परिवार से रिश्ते तोड़ने का दबाव डालती है तो यहा क्रूरता माना जाएगा। यह कहते हुए कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें इसी क्रूरता के आधार पर शादी को निरस्त कर दिया गया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि सार्वजनिक रूप से अपमान करना और बार-बार गाली-गलौज करना भी मानसिक क्रूरता ही है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा कि परिवार से अलग रहने की इच्छा करना क्रूरता नहीं है, लेकिन लगातार पति पर इस बात के लिए दबाव बनाना कि वो अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ ले, ये मानसिक क्रूरता है। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि पत्नी का पति पर परिवार से दूर करने का दबाव बनाना मानसिक क्रूरता माना जाएगा।

इस मामले पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी लगातार कहती रही कि वो पति के संयुक्त परिवार से दूर रहना चाहती है और इस बात का पति पर दबाव बनाती थी कि वो अपनी फैमिली प्रॉपर्टी का बंटवारा कर ले और तलाकशुदा बहन के साथ ही विधवा मां से दूर उसके साथ ही रहे।

पीठ के जजों ने कहा कि पत्नी का बार-बार पति को धमकाना और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में शिकायत करना स्पष्ट क्रूरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पति इस मामले में लगातार बताता रहा और गवाही देकर साबित करता रहा है कि वह पत्नी की वजह से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। पीठ ने यह भी माना कि पति और उसके परिवार को बच्चे से दूर रखना भी एक तरह की क्रूरता ही है।