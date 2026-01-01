यह कानून का घोर दुरुपयोग; महिलाओं से जुड़ी हर FIR में पुलिस के एक खास हिंदी शब्द लिखने पर भड़का कोर्ट

संक्षेप: जज ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि शिकायतों में कोई मनगढ़ंत आरोप न डाले जाएं। इस बीच, अदालत ने दो आरोपी पुरुषों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं पर हमले या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध से जुड़ी प्रत्येक FIR में एक विशेष हिंदी मुहावरे 'हाथ मारा' के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। अदालत ने इसे कानून का घोर दुरुपयोग बताते हुए इस मामले में पुलिस के आचरण की कड़ी निंदा की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह बात उस वक्त कही, जब वे दो पुरुष आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध किया था। इन दोनों पर शराब के नशे में एक महिला इवेंट मैनेजर पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर समझौता भी हो गया था।

'शिकायतकर्ता को भी यह मंजूर नहीं' अदालत ने इस मामले में 17 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि IPC की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दर्ज प्रत्येक प्राथमिकी में ‘हाथ मारा’ शब्द लिखा जा रहा है, जिसका समर्थन शिकायतकर्ता भी नहीं कर रहा है। यह कानून का घोर दुरुपयोग है और पुलिस थानों के स्तर पर इस बारे में सोचने की जरूरत है।’

दोनों पक्षों में अदालत के बाहर हुआ समझौता जज ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि शिकायतों में कोई मनगढ़ंत आरोप न डाले जाएं। इस बीच यह देखते हुए कि दोनों पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था, अदालत ने दोनों आरोपी पुरुषों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। शिकायतकर्ता और आरोपियों ने समान दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से एक समझौता एग्रीमेंट किया। जिसमें दोनों पार्टियों के बीच यह तय हुआ कि वे भविष्य में शांति से रहेंगे और एक-दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत या कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे।