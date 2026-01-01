Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsfor using particular Hindi phrase in FIRs related to woman Delhi HC deprecates police
यह कानून का घोर दुरुपयोग; महिलाओं से जुड़ी हर FIR में पुलिस के एक खास हिंदी शब्द लिखने पर भड़का कोर्ट

यह कानून का घोर दुरुपयोग; महिलाओं से जुड़ी हर FIR में पुलिस के एक खास हिंदी शब्द लिखने पर भड़का कोर्ट

संक्षेप:

जज ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि शिकायतों में कोई मनगढ़ंत आरोप न डाले जाएं। इस बीच, अदालत ने दो आरोपी पुरुषों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया।

Jan 01, 2026 10:20 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं पर हमले या उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने के अपराध से जुड़ी प्रत्येक FIR में एक विशेष हिंदी मुहावरे 'हाथ मारा' के इस्तेमाल करने को लेकर आपत्ति जताई है। अदालत ने इसे कानून का घोर दुरुपयोग बताते हुए इस मामले में पुलिस के आचरण की कड़ी निंदा की। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह बात उस वक्त कही, जब वे दो पुरुष आरोपियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का अनुरोध किया था। इन दोनों पर शराब के नशे में एक महिला इवेंट मैनेजर पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अदालत के बाहर समझौता भी हो गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

'शिकायतकर्ता को भी यह मंजूर नहीं'

अदालत ने इस मामले में 17 दिसंबर को पारित एक आदेश में कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि IPC की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत दर्ज प्रत्येक प्राथमिकी में ‘हाथ मारा’ शब्द लिखा जा रहा है, जिसका समर्थन शिकायतकर्ता भी नहीं कर रहा है। यह कानून का घोर दुरुपयोग है और पुलिस थानों के स्तर पर इस बारे में सोचने की जरूरत है।’

दोनों पक्षों में अदालत के बाहर हुआ समझौता

जज ने संबंधित पुलिस उपायुक्त (DCP) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि शिकायतों में कोई मनगढ़ंत आरोप न डाले जाएं। इस बीच यह देखते हुए कि दोनों पक्षों ने अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया था, अदालत ने दोनों आरोपी पुरुषों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। शिकायतकर्ता और आरोपियों ने समान दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से एक समझौता एग्रीमेंट किया। जिसमें दोनों पार्टियों के बीच यह तय हुआ कि वे भविष्य में शांति से रहेंगे और एक-दूसरे के खिलाफ किसी भी तरह की कोई शिकायत या कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे।

ये भी पढ़ें:प्रेमी के कमरे में शादीशुदा महिला ने लगाई फांसी, नौकरी की तलाश में आई थी दिल्ली
ये भी पढ़ें:दिल्ली में कल से शीतलहर का दौर, कोहरा भी कहर बरपाएगा; प्रदूषण की भी मार
ये भी पढ़ें:मनी लॉन्ड्रिंग पर दिल्ली में ED की एक और कार्रवाई, अबतक 10 करोड़ की दौलत बरामद

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी उस वक्त शराब के नशे में थे और उन्होंने उस पर हमला किया था, इस दौरान उन्होंने उसे उनके साथ नाचने के लिए कहा। जिसके बाद BNS की धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 74 (महिला की इज़्ज़त को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत FIR दर्ज की गई थी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।