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काम की बात: NDMC क्षेत्रों में एक समान संपत्ति कर लागू करने की तैयारी, इन 5 पैमानों पर तय किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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जन विश्वास बिल, 2026 के अनुसार, खाली जमीन और इमारतों की बेस वैल्यू तय करने और प्रॉपर्टी टैक्स तय करने व उसमें बदलाव का तरीका बताने के लिए एक म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी बनाने का प्रावधान है। इस कमेटी में दो से छह सदस्य होंगे, इनमें से एक NDMC के चेयरपर्सन होंगे।

NDMC क्षेत्रों में एक समान संपत्ति कर लागू करने की तैयारी, इन 5 पैमानों पर तय किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स

NDMC (नई दिल्ली पालिका परिषद) इलाके में रहने वाले लोगों को जल्द ही असमान प्रॉपर्टी टैक्स से राहत मिलने वाली है, क्योंकि NDMC अपने क्षेत्रों में जल्द ही एक समान प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू करने वाला है। सिविक बॉडी ने इसके लिए जरूरी तैयारी करते हुए नियम-कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी है और तकनीकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नया सिस्टम बनाने के लिए जल्द ही एक म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी बनाई जाएगी, इस दौरान आने वाले हफ्तों में बदले हुए नियमों को लागू किए जाने की उम्मीद है।

अधिकारियों ने बताया कि नया सिस्टम लागू होने के बाद दशकों पुराने 'रेटएबल वैल्यू' (किराए के अनुमानित मूल्य) पर आधारित असेसमेंट सिस्टम बदल जाएगा और उसकी जगह नए नियम लागू हो जाएंगे। जिसके तहत NDMC इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट पूरी तरह से 'यूनिट एरिया मेथड' (UAM) पर आधारित होगा, जिससे सभी प्रॉपर्टीज एक ही टैक्स सिस्टम के दायरे में आ जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि इस नए बदलाव से असेसमेंट से जुड़े विवाद कम होने और NDMC इलाके में प्रॉपर्टी मालिकों को अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।

ज्यादातर संपत्तियां UAM के दायरे में हैं

दरअसल NDMC इलाके में अबतक कुछ प्रॉपर्टीज का असेसमेंट पुराने 'रेटएबल वैल्यू मेथड' से हो रहा था, जबकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज UAM के दायरे में थीं। इससे प्रॉपर्टी टैक्स तय करने के दो अलग-अलग सिस्टम चल रहे थे। लेकिन नया सिस्टम लागू होने के बाद यह असमानता दूर हो जाएगी।

अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट को निवासियों के लिए ज्यादा पारदर्शी और अनुमान लगाने योग्य बनाना है, ताकि व्यक्तिगत मूल्यांकन अनुमानों के बजाय तय पैमानों पर भरोसा किया जा सके।

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नए सिस्टम में इन आधारों पर तय होगा प्रॉपर्टी टैक्स

नए नियम के आने के बाद अब प्रॉपर्टी टैक्स इस बात पर तय नहीं होगा कि उस संपत्ति का अनुमानित किराया कितना हो सकता है। बल्कि टैक्स का आकलन इन 5 तय पैमानों पर किया जाएगा..

  • बिल्ट-अप एरिया (बना हुआ हिस्सा)
  • प्रॉपर्टी की लोकेशन (स्थान)
  • कॉलोनी की कैटेगरी
  • प्रॉपर्टी का इस्तेमाल (उपयोग का पर्पस)
  • प्रॉपर्टी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल (व्यावसायिक या आवासीय)

NDMC ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपडेट किया

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए NDMC ने अपने ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर नए होने वाले बदलाव को लेकर टेस्टिंग भी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव NDMC एक्ट, 1994 में 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2026' के तहत किए गए संशोधनों के बाद हो रहा है।

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5 प्रतिशत संपत्ति पर अब भी पुराने तरीके से टैक्स लग रहा

इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि, '5% प्रॉपर्टीज पर अभी भी 'रेटएबल वैल्यू मेथड' से टैक्स लग रहा था, जबकि बाकी पर UAM के तहत टैक्स लग रहा था। इस वजह से कई कानूनी विवाद हो रहे थे। नया सिस्टम लागू होने के बाद यह असमानता दूर हो जाएगी।'

अधिकारियों ने बताया कि लागू होने वाली दरें और कैटेगरी म्युनिसिपल अथॉरिटी तय करेगी और उन्हें अपने प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम में शामिल करेगी, जिससे टैक्स देने वाले एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन प्रोसेस के ज़रिए अपनी देनदारी का पता लगा सकेंगे।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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