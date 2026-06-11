काम की बात: NDMC क्षेत्रों में एक समान संपत्ति कर लागू करने की तैयारी, इन 5 पैमानों पर तय किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स
जन विश्वास बिल, 2026 के अनुसार, खाली जमीन और इमारतों की बेस वैल्यू तय करने और प्रॉपर्टी टैक्स तय करने व उसमें बदलाव का तरीका बताने के लिए एक म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी बनाने का प्रावधान है। इस कमेटी में दो से छह सदस्य होंगे, इनमें से एक NDMC के चेयरपर्सन होंगे।
NDMC (नई दिल्ली पालिका परिषद) इलाके में रहने वाले लोगों को जल्द ही असमान प्रॉपर्टी टैक्स से राहत मिलने वाली है, क्योंकि NDMC अपने क्षेत्रों में जल्द ही एक समान प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू करने वाला है। सिविक बॉडी ने इसके लिए जरूरी तैयारी करते हुए नियम-कानूनों में बदलाव को मंजूरी दे दी है और तकनीकी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि नया सिस्टम बनाने के लिए जल्द ही एक म्युनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी बनाई जाएगी, इस दौरान आने वाले हफ्तों में बदले हुए नियमों को लागू किए जाने की उम्मीद है।
अधिकारियों ने बताया कि नया सिस्टम लागू होने के बाद दशकों पुराने 'रेटएबल वैल्यू' (किराए के अनुमानित मूल्य) पर आधारित असेसमेंट सिस्टम बदल जाएगा और उसकी जगह नए नियम लागू हो जाएंगे। जिसके तहत NDMC इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स का असेसमेंट पूरी तरह से 'यूनिट एरिया मेथड' (UAM) पर आधारित होगा, जिससे सभी प्रॉपर्टीज एक ही टैक्स सिस्टम के दायरे में आ जाएंगी। अधिकारियों का मानना है कि इस नए बदलाव से असेसमेंट से जुड़े विवाद कम होने और NDMC इलाके में प्रॉपर्टी मालिकों को अधिक स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।
ज्यादातर संपत्तियां UAM के दायरे में हैं
दरअसल NDMC इलाके में अबतक कुछ प्रॉपर्टीज का असेसमेंट पुराने 'रेटएबल वैल्यू मेथड' से हो रहा था, जबकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज UAM के दायरे में थीं। इससे प्रॉपर्टी टैक्स तय करने के दो अलग-अलग सिस्टम चल रहे थे। लेकिन नया सिस्टम लागू होने के बाद यह असमानता दूर हो जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का मकसद प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट को निवासियों के लिए ज्यादा पारदर्शी और अनुमान लगाने योग्य बनाना है, ताकि व्यक्तिगत मूल्यांकन अनुमानों के बजाय तय पैमानों पर भरोसा किया जा सके।
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नए सिस्टम में इन आधारों पर तय होगा प्रॉपर्टी टैक्स
नए नियम के आने के बाद अब प्रॉपर्टी टैक्स इस बात पर तय नहीं होगा कि उस संपत्ति का अनुमानित किराया कितना हो सकता है। बल्कि टैक्स का आकलन इन 5 तय पैमानों पर किया जाएगा..
- बिल्ट-अप एरिया (बना हुआ हिस्सा)
- प्रॉपर्टी की लोकेशन (स्थान)
- कॉलोनी की कैटेगरी
- प्रॉपर्टी का इस्तेमाल (उपयोग का पर्पस)
- प्रॉपर्टी कमर्शियल है या रेजिडेंशियल (व्यावसायिक या आवासीय)
NDMC ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपडेट किया
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए NDMC ने अपने ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स प्लेटफॉर्म को अपडेट किया है और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर नए होने वाले बदलाव को लेकर टेस्टिंग भी कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव NDMC एक्ट, 1994 में 'जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) बिल, 2026' के तहत किए गए संशोधनों के बाद हो रहा है।
5 प्रतिशत संपत्ति पर अब भी पुराने तरीके से टैक्स लग रहा
इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि, '5% प्रॉपर्टीज पर अभी भी 'रेटएबल वैल्यू मेथड' से टैक्स लग रहा था, जबकि बाकी पर UAM के तहत टैक्स लग रहा था। इस वजह से कई कानूनी विवाद हो रहे थे। नया सिस्टम लागू होने के बाद यह असमानता दूर हो जाएगी।'
अधिकारियों ने बताया कि लागू होने वाली दरें और कैटेगरी म्युनिसिपल अथॉरिटी तय करेगी और उन्हें अपने प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम में शामिल करेगी, जिससे टैक्स देने वाले एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन प्रोसेस के ज़रिए अपनी देनदारी का पता लगा सकेंगे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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