300 कैमरों की फुटेज, 60 गवाह; दिल्ली के आस्था कुंज पार्क गैंगरेप मामले में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में पुलिस
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच में सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत बनाया गया है। पुलिस ने फुटेज के जरिए तीनों आरोपियों के पार्क पहुंचने, एक आरोपी के बाइक से आने और वारदात के बाद उनके घर लौटने तक की गतिविधियों को जोड़ा है।
राजन शर्मा, नई दिल्ली: आस्था कुंज पार्क में 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी तेज कर दी है। वारदात की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस ने पार्क और आसपास के रास्तों पर लगे 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। वहीं, पीड़िता के नाबालिग मित्र सहित करीब 60 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस अगले हफ्ते साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अमर कॉलोनी पुलिस ने करीब डेढ़ हजार पन्नों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी पूरी कर ली है। इनमें से लगभग 900 से 1000 पन्नों को चार्जशीट के लिए अंतिम रूप दिया गया है। इसके साथ करीब 50 जरूरी दस्तावेज भी अदालत में पेश किए जाएंगे। चार्जशीट का मुख्य हिस्सा लगभग 75 पन्नों का होगा। इसमें तीनों आरोपितों की वारदात से पहले और बाद की गतिविधियों का ब्योरा दिया गया है।
फुटेज से जोड़ी गई वारदात की कड़ियां
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच में सीसीटीवी फुटेज को अहम सबूत बनाया गया है। पुलिस ने फुटेज के जरिए तीनों आरोपियों के पार्क पहुंचने, एक आरोपी के बाइक से आने और वारदात के बाद उनके घर लौटने तक की गतिविधियों को जोड़ा है। इसके अलावा सीएफएसएल की टीम ने घटनास्थल से सैंपल जुटाए थे। आरोपियों के कपड़े और न्यायिक पहचान परेड की कार्यवाही भी चार्जशीट का हिस्सा होगी।
मोबाइल से मिटाई चैट हिस्ट्री की जांच
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अपनी चैट हिस्ट्री मिटा दी थी। पुलिस डिजिटल सबूतों को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही है। मामले में हेमंत, मुकेश और आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। तीनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मामले की पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त किया गया है।
गौरतलब है कि 22 सितंबर को फरीदाबाद निवासी किशोरी अपने जन्मदिन पर कालकाजी मंदिर में दर्शन करने आई थी। उसके साथ उसका नाबालिग मित्र भी था। मंदिर में दर्शन के बाद दोनों आस्था कुंज पार्क के रास्ते इस्कॉन मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान चिप्स खाने के लिए पार्क में रुके दोनों को तीन आरोपितों ने घेर लिया। आरोप है कि चाकू और पिस्टल दिखाकर उन्हें धमकाया गया और किशोरी के साथ अलग-अलग सुनसान जगहों पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया।
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अदिति शर्मा
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