दिल्ली में ‘फूड टैंपरिंग’ गिरोह का भंडाफोड़, नूडल्स से जूस तक की एक्सपायरी डेट बढ़ाकर जान से खिलवाड़
दिल्ली में पुलिस ने ‘फूड टैंपरिंग’ गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये लोग नूडल्स से जूस तक की एक्सपायरी डेट बढ़ाकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान करीब 20 लाख रुपए का सामान बरामद कर सात लोगों को गिरफ्तार किया है।
राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी जिले के ओखला औद्योगिक क्षेत्र थाने की टीम ने एक बड़े ‘फूड टैंपरिंग’ गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह एक्सपायर हो चुके नामी ब्रांड्स के जूस, नूडल्स और खाने-पीने के अन्य सामानों की तारीख बदलकर उन्हें बाजार में बेचता था। इस मामले में कंपनी के मालिक समेत कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने मौके से 20 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य का एक्सपायर सामान और तारीख बदलने वाली मशीनें बरामद की हैं।
बाल मजदूरी कराने की शिकायत पर मारा गया था छापा
डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि ओखला फेज-दो स्थित ‘मेसर्स वेस्टेंड कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड’ में बाल मजदूरी कराए जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद एसडीएम, बदरपुर, एक सामाजिक संगठन और एफएसएसएआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक जुलाई को फैक्टरी पर छापा मारा गया। फैक्टरी में कोई बाल मजदूर तो नहीं मिला, लेकिन गोदाम की तलाशी के दौरान इस राष्ट्रीय स्तर के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हो गया।
इन्हें गिरफ्तार किया गया
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कंपनी के मालिक 70 साल के दर्शन सिंह सचदेवा, 38 साल के मैनेजर नितेश भारद्वाज, 42 साल के अकाउंटेंट नरेंद्र कुमार, 34 साल के मशीन ऑपरेटर कपिल, 45 साल के लकी ओझा और दो सुपरवाइजर 33 साल के प्रेम यादव तथा 32 साल के पवन कुमार यादव को गिरफ्तार किया है।
20 लाख का सामान बरामद
पुलिस ने फैक्टरी से करीब 20 लाख रुपये का एक्सपायरी सामान बरामद किया है। इन उत्पादों में थम्सअप, फैंटा, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, घी, मैगी और पेपर बोट जूस जैसे नामी ब्रांड्स शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने भारी मात्रा में फर्जी लेबल, बारकोड, डेट बदलने वाले केमिकल और अत्याधुनिक प्रिंटिंग व सीलिंग मशीनें भी जब्त की हैं।
केमिकल से मिटाकर फर्जी एमआरपी लगाते थे
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे औने-पौने दामों पर नामी कंपनियों के एक्सपायर के करीब पहुंच चुके उत्पादों को थोक में खरीदते थे। इसके बाद केमिकल और थिनर का इस्तेमाल करके असली मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मिटा देते थे। फिर एक प्रिंटिंग मशीन के जरिए नई तारीख छापकर और फर्जी न्यूट्रिशन स्टीकर, बारकोड व एमआरपी लगाकर उन्हें एकदम नई पैकिंग में बदल दिया जाता था। यह जानलेवा सामान देशभर के बाजारों, रिटेल आउटलेट्स, मॉल्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से सप्लाई किया जा रहा था।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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