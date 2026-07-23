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बांग्लादेश, कतर और दुबई…; जंतर-मंतर पर विदेशों से भी भेजा जा रहा खाना, एक ने तो 2000 पार्सल भेजे

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक महीने से अधिक समय से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के लिए समर्थन लगातार बढ़ रहा है। बहुत से लोग ऑनलाइन खाना और पानी भेज रहे हैं। विदेशों से भी मदद की जा रही है।

बांग्लादेश, कतर और दुबई…; जंतर-मंतर पर विदेशों से भी भेजा जा रहा खाना, एक ने तो 2000 पार्सल भेजे

जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों के नेता और बॉलीवुड के सितारे मंच पर जाकर अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदर्शनस्थल पर 18 जुलाई के बाद भीड़ काफी बढ़ चुकी है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों के लिए खाना-पानी और जरूरत के अन्य सामान भेजकर उनकी मदद कर रहे हैं। यहां तक कि अब विदेशों से भी खाना-पानी भेजा जा रहा है।

पिछले कुछ दिनों में जंतर-मंतर पर एक नया और अनोखा ट्रेंड देखने को मिला है। फूड डिलिवरी ऐप्स जैसे स्विगी और जोमैटे माध्यम से लोग प्रदर्शनकारियों के लिए सुबह का नाश्ता और दिन-रात का खाना भेज रहे हैं। कोई मुंबई से खाना बुक कर रहा है तो कोई सूरत से। कोई पटना से प्रदर्शनकारियों के लिए खाना भेज रहा है तो कोई हैदराबाद से। कोई एक प्रदर्शनकारी के लिए तो कोई 10-20 का पेटभर सकने लायक खाना भेज रहा है। कोई पानी की 100-200 बोतलें बुक कर देता है।

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जंतर-मंतर पर एक बार में दर्जनों डिलिवरी मैन खाना लेकर पहुंचते हैं। बुक करने वाले एड्रेस में जंतर-मंतर लिखते हैं और वहां पहुंचने पर डिलिवरी मैन से कहा जाता है को जो कोई भी खाना खाना चाहे उसे दे दिया जाए। जंतर-मंतर पर इतना खाना भेज दिया जाता है कि सीजेपी को एक्स पर अपील करनी पड़ी कि और ज्यादा ना भेजा जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आने पर यह व्यर्थ होता है।

विदेशों से भी आने लगा खाना

देशभर से तो खाना बुक किया ही जा रहा था, अब विदेशों से भी ऑर्डर किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें डिलिवरी बॉय से जब पूछा जाता है कि खाना कहां से ऑर्डर किया गया तो वे बांग्लादेश, दुबई और कतर जैसे देशों का नाम ले रहे हैं। न्यूज एजेंसी आईएनएएस से बातचीत में एक डिलिवरी बॉय ने कहा,'किसी को भी देने को बोले हैं ऑर्डर। यह ऑर्डर कतर से आया है। कतर से किसी ने कहा है कि वहां पर जाकर दे दो। फोन आया था। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर किसी स्टूडेंट को दे देना, जिसे नाश्ता करना हो। हमारे पास बहुत से ऑर्डर आते हैं। कभी मुंबई से कभी कोलकाता से। कहीं से भी आता है।'

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जंतर मंतर पर खूब बुक किए जा रहे हैं ऑर्डर

एक प्रदर्शनकारी ने यूट्यूब चैनल से बातचीत में बताया कि विदेशों से भी खूब खाना भेजा रहा है। दुबई से किसी ने 2 हजार लोगों के लिए खाना भेजा। उसने कहा, ‘यह ऑर्डर से खाना आ रहा है। ऑर्डर वाला देता है और चला जाता है। विदेशों से भी खाना आ रहा है। कल दुबई से किसी ने 8 बार में कुल 2000 पार्सल भेजे थे।’ इस तरह एक वीडियो में एक यूट्यूबर डिलिवरी बॉयज की भीड़ दिखाते हुए कहता है कि रात के 11 बजे का समय है। स्विगी और जोमैटो से खाना आ रहा है। एक खाने का पैकेट पकड़कर जब डिलिवरी बॉय से पूछा जाता है कि यह किसने भेजा तो उसने जवाब दिया,' यह बांग्लादेश से खाना भेजा गया है।' हालांकि, यह साफ नहीं है कि विदेशों में रह रहे भारतीय खाना भेज रहे हैं या फिर वहां के नागरिक।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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