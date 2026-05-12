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पीएम मोदी की सलाह पर दिल्ली के मंत्री ने मेट्रो से किया सफर, रिक्शा से पहुंचे स्कूल- PHOTOS

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इस अपील को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को मेट्रो से यात्रा की।

पीएम मोदी की सलाह पर दिल्ली के मंत्री ने मेट्रो से किया सफर, रिक्शा से पहुंचे स्कूल- PHOTOS

पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नागरिकों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इस अपील को अमलीजामा पहनाने के लिए दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने पूर्वी दिल्ली में एक स्कूल का दौरा करने के लिए ई-रिक्शा का सहारा लिया।

सूद को अपनी मेट्रो यात्रा के दौरान यात्रियों से बातचीत करते हुए और बाद में यातायात में फंसने पर ई-रिक्शा पर सवार होते देखा गया। मंत्री की यह यात्रा सूरजमल विहार स्थित 'सीएम श्री स्कूल' में विद्यालयों के प्रमुखों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का हिस्सा थी।

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प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को हैदराबाद में भाजपा की तेलंगाना इकाई द्वारा आयोजित एक रैली को संबोधित किया। जहां उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का अधिक उपयोग करने का आग्रह किया था।

पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उन्होंने शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करने, कारपूलिंग (वाहनों को साझा करने), और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने पार्सल भेजने के लिए रेलवे सेवाओं का उपयोग करने तथा 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम) की व्यवस्था अपनाने का भी सुझाव दिया है।

पीएम मोदी की इस सलाह के बाद कई नेताओं, अफसरों और आम लोगों ने इस हाथों-हाथ लिया है। लेकिन, कुछ मामले ऐसे भी सामने आ रहे हैं, जिनसे स्पष्ट हो रहा है कि इन लोगों पर पीएम मोदी की बात का जरा भी असर नहीं पड़ा है। ऐसा उदाहरण मध्य प्रदेश के विधायक प्रीतम लोधी ने पेश किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें उनकी गाड़ियों का लंबा काफिला गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रीतम लोधी शिवपुरी से भाजपा विधायक हैं। अपने ही आलाकमान की सलाह न मानने पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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