कोहरे में अब धीमी नहीं होगी ट्रेन की रफ्तार, सिग्नल के लिए नया सिस्टम लाया रेलवे

संक्षेप:

कोहरे में रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। ट्रेन संचालन को पहले से अधिक सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से रेलवे ने गाजियाबाद-दिल्ली समेत अन्य महत्वपूर्ण रूट पर फॉग सेफ्टी डिवाइस (एफएसडी) सिग्नल सिस्टम लगाया है।

Jan 07, 2026 08:51 am ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
इस अत्याधुनिक तकनीक के लगने से ट्रेन के कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका कम हो जाएगी और ट्रेन का संचालन भी सुगम हो सकेगा। शीतकाल में उत्तर भारत के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है, जिससे रेल पटरियों पर दृश्यता बेहद कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोको पायलट को आगे लगे सिग्नल स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, जिसके कारण ट्रेन की गति नियंत्रित करनी पड़ती है। उससे ट्रेन का संचालन भी प्रभावित होता है और ट्रेन खराब मौसम के कारण देरी से स्टेशन तक पहुंचती है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने गाजियाबाद-दिल्ली आदि विभिन्न रूटों पर चलने वाली कई ट्रेन में एफएसडी लगाया है। इस सिग्नल सिस्टम के तहत लोको पायलट को अगला सिग्नल पहले ही दिखाई देने लगेगा। जैसे ही ट्रेन किसी सिग्नल के निर्धारित दायरे में प्रवेश करेगी, उससे संबंधित जानकारी लोको पायलट को डिस्प्ले पर उपलब्ध हो जाएगी। इससे लोको पायलट को यह पता चल सकेगा कि सिग्नल कौनसा है।

अधिकारियों के अनुसार, एफएसडी सिस्टम लगाए जाने से न केवल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ट्रेन के अनावश्यक विलंब पर भी अंकुश लगेगा। कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की आशंका भी काफी हद तक कम हो जाएगी। इससे यात्रियों का भरोसा रेलवे पर और मजबूत होगा।

सुरक्षा के लिहाज से दीवार बनाई जा रही

यह रेलखंड देश के सबसे व्यस्त रूटों में से एक है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ही प्रतिदिन करीब 200 ट्रेन ठहरकर रवाना होती हैं। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन में एफएसडी सिस्टम होने से रेल यात्रियों को बड़ी सहूलियत होगी। वहीं, मिशन रफ्तार के तहत गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच रेलवे लाइन के किनारे सुरक्षा के लिहाज से दीवार बनाने का कार्य किया जा रहा है। इस अतिव्यस्त रूट पर दोनों और दीवार होने से ट्रेन का संचालन प्रभावित नहीं होगा। जानवर टकराने की घटनाओं पर रोक लग सकेगी।

