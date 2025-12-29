विमान यात्री ध्यान दें! घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर, वरना एयरपोर्ट पर पड़ेगा पछताना

संक्षेप: देश के कई हिस्सों में घने कोहरे की चेतावनी के बीच इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। जानें इन ट्रैवेल एडवाइजरी में क्या कहा गया?

घने कोहरे की चेतावनी के बीच इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में भी दो दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एयर इंडिया ने कहा है कि मंगलवार को भी दिल्ली समेत कई शहरों में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। ऐसे में यात्रियों को एयरपोर्ट निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लेना चाहिए। कोहरे के कारण उत्तर भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर परिचालन सुचारू करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं।

कोहरे की मार से उड़ानें प्रभावित दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड के बीच उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कोहरे की सफेद चादर देखी जा रही है। इसने हजारों यात्रियों के सफर को अनिश्चित बना दिया है। सोमवार की सुबह जब दिल्ली और आसपास के शहरों में विजिबिलिटी गिर गई तो हवाईअड्डों पर परेशानी का माहौल बन गया। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी प्रमुख एयरलाइनों को मजबूरन ट्रैवल एडवाइजरी जारी करनी पड़ी।

इन शहरों में प्रभावित हो सकती है आवाजाही एयर इंडिया ने सोशल मीडिया पर अपनी एडवाइजरी में कहा कि कोहरे केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। आने वाले मंगलवार यानी 30 दिसंबर को भी दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, पटना, दरभंगा, गुवाहाटी और बागडोगरा जैसे शहरों में विमानों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हो सकती है।

एयर इंडिया ने भी यात्रियों को किया आगाह एयर इंडिया ने आगे कहा है कि कम विजिबिलिटी के कारण उड़ानों की लैंडिंग या टेक-ऑफ करना पायलटों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में यात्रियों से अपील है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन जरूर चेक कर लें ताकि उन्हें एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार न करना पड़े या खाली हाथ वापस न लौटना पड़े।

इंडिगो की 80 उड़ानें रद्द कोहरे की इस मार का असर इंडिगो एयरलाइन पर भी पड़ा जिससे उसको अपने नेटवर्क की लगभग 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इनमें से आधी उड़ानें अकेले दिल्ली एयरपोर्ट से संबंधित थीं। बाकी मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों से थीं।

इंडिगो ने की यह अपील इंडिगो का कहना है कि कोहरे के कारण विमानों का संचालन धीमा हो गया है। एयरपोर्टों पर तैनात टीमें परेशान यात्रियों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। अधिकारियों के साथ मिलकर उड़ानों को सुचारू करने का प्रयास जारी हैं। ऐसे में यात्रियों से गुजारिश है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी के लिए फ्लाइट का स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें।

स्पाइसजेट ने क्या कहा? स्पाइसजेट ने भी अपनी एडवाइजरी में ऑपरेशंस पर असर पड़ने की चेतावनी दे दी है। अपनी एडवाइजरी में एयरलाइन ने कहा कि खराब मौसम की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, दरभंगा, पटना, गुवाहाटी और बागडोगरा जैसे एयरपोर्टों पर उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। एयरलाइन ने यात्रियों से अपनी वेबसाइट के जरिए अपनी फ्लाइट का स्टेटस नियमित रूप से चेक करने की गुजारिश की है ताकि उन्हें एयरपोर्टों पर इंतजार ना करना पड़े।