FOB will be constructed at Pari Chowk in Greater Noida for the convenience of people अच्छी खबर! ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बनेगा फुटओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों को बड़ी राहत
FOB will be constructed at Pari Chowk in Greater Noida for the convenience of people

अच्छी खबर! ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बनेगा फुटओवर ब्रिज, पैदल यात्रियों को बड़ी राहत

ग्रेटर नोएडा पर जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने वालों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही मेट्रो स्टेशन के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। लंबे समय से यहां इसकी मांग उठ रही थी।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडाWed, 20 Aug 2025 06:35 AM
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण परी चौक पर फुटओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण कराएगा। इसका प्रस्ताव तैयार हो गया है। इसके बनने से लोगों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार नहीं करनी पड़ेगी।

पैदल यात्रियों को होती है काफी दिक्कत

परी चौक पर ट्रैफिक का सबसे अधिक दबाव रहता है। वाहनों की आवाजाही हमेशा लगी रहती है। ऐसे में पैदल यात्रियों को सड़क पार करने में काफी दिक्कत होती है। हादसे की आशंका बनी रहती है। नोएडा की तरफ और यमुना एक्सप्रेसवे से होकर जाने वाली ज्यादातर बसें परी चौक पर ही आकर रुकती हैं। दूसरे तुगलपुर गांव के लोगों को परी चौक के समीप स्थित प्राचीन झाडे वाले मंदिर जाने के लिए नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को पार करना पड़ता है। हादसे की आशंका को देखते हुए एफओबी बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। प्राधिकरण ने पैदल यात्रियों की परेशानी को देखते हुए एफओबी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है।

मेट्रो स्टेशन के पास ही बनेगा ओवरब्रिज

प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने बताया कि प्रस्तावित एफओबी नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक मेट्रो स्टेशन (तुगलपुर के समीप) के पास बनाया जाएगा। इससे पैदल यात्रियों के लिए तुगलपुर की तरफ से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की नोएडा लेन और ग्रेटर नोएडा लेन की तरफ आना-जाना आसान हो जाएगा। इसके निर्माण पर लगभग पांच करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

अधिकारी के मुताबिक एफओबी के प्रस्ताव को सैद्धांतिक और प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही निविदा की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आठ से अधिक एफओबी बनने हैं। इनमें से तीन एफओबी बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि सूरजपुर-कासना मार्ग पर जिला न्यायालय, जगत फार्म मार्केट और सेक्टर अल्फा-1 के सामने निर्माण कार्य चल रहा है।

परी चौक पर जाम की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में इसको नए तरीके से डिजाइन करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसके विस्तार में सबसे बड़ी बाधा जमीन की कमी आ रही है। इसको देखते हुए प्राधिकरण एक बार फिर प्रयास कर रहा है।

सब-वे बनाने की भी तैयारी

पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए परी चौक पर एफओबी के साथ सब-वे के विकल्प पर भी काम चल रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर सब-वे का निर्माण कराए जाने की मांग की गई है। आईआईटी दिल्ली से इसकी जांच कराई जा रही है। अधिकारी के मुताबिक आईआईटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी।