FNG Expressway : एफएनजी के अधूरा रहने से क्यों ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थम रहे पहिये

फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद (एफएनजी) एक्सप्रेसवे करीब 15 साल बाद भी अधूरा है। इसके नहीं बनने से नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है और वाहनों के पहिये थम रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के जिन लोगों को अभी फरीदाबाद और बल्लभगढ़ आदि की ओर जाना होता है, वे एक्सप्रेसवे को पार करते हुए कालिंदी कुंज होकर जाते हैं। ऐसे में महामाया फ्लाईओवर तक वाहनों का काफी दबाव बना रहता है।

जानकारों का कहना है कि नोएडा में छिजारसी से एफएनजी बनना शुरू होगा। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के नीचे सेक्टर-143 के सामने अंडरपास बनाया जाएगा। इसके बाद सेक्टर-135 छपरौली के पास यमुना पर पुल बनाकर वाहन फरीदाबाद की ओर आ-जा सकेंगे। इसके बनने से ग्रेटर नोएडा की ओर से आने वाले लोग आधे हिस्से से ही छपरौली की ओर मुड़कर फरीदाबाद की ओर निकल जाएंगे। इसका इस्तेमाल दिल्ली के बदरपुर, खानपुर, महरौली जाने वाले भी कर सकेंगे।

एफएनजी के बनने से एक्सप्रेसवे पर कितने वाहन कम होंगे, यह सटीक आंकड़ा प्राधिकरण और यातायात पुलिस के पास नहीं है, लेकिन अनुमान के तौर पर करीब 40-50 हजार वाहनों की कमी आ सकती है। इसके बनने से एक्सप्रेसवे पर अन्य वाहन चालकों का सफर तो आसान होगा। अभी कालिंदी कुंज से फरीदाबाद की ओर से जाते समय ग्रेटर नोएडा के लोगों को करीब 20 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता है। नोएडा के हिस्से में अभी एक्सप्रेसवे से यमुना पुल को जोड़ने के लिए 4.7 किलोमीटर लंबी सड़क बननी है।

यमुना पर पुल बनाने का काम हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग को करना है। इस पर आने वाले खर्च में से 50 प्रतिशत राशि नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। यह पुल 600 मीटर लंबा और छह लेन का होगा। इसमें 150 से 200 करोड़ रुपये के खर्च आने का अनुमान है।

प्रोजेक्ट पूरा होने पर कालिंदी कुंज पर जाम कम होगा अभी कालिंदी कुंज बॉर्डर पर व्यस्त समय में वाहनों की तीन से चार किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है। यहां पर जाम लगने की वजह वाहनों का अधिक दबाव, एमसीडी का टोल बूथ, लालबत्ती और मेट्रो का पिलर है। नोएडा से दिल्ली की ओर जाने के लिए यमुना पर कुछ साल पहले बनाए गए पुल से भी कोई राहत नहीं मिल पा रही है। एफएनजी के शुरू होने पर कालिंदी कुंज रास्ते पर भी जाम लगना कम होगा। इससे एक्सप्रेसवे पर भी लोगों को राहत मिलेगी।

यमुना तक एलिवेटेड रोड और अंडरपास बनेंगे जानकारी के अनुसार नोएडा में करीब 23 किलोमीटर हिस्सा एफएनजी में आता है। यमुना को जोड़ने के लिए सड़क के अलावा छिजारसी के सामने एलिवेटेड रोड, हिंडन डूब क्षेत्र में सेक्टर-98 से 143 तक साढ़े पांच किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-143 के सामने अंडरपास और अलग-अलग हिस्सों में चार किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।

हरियाणा ने रुचि दिखाई एफएनजी को जल्द शुरू करने के लिए नोएडा प्राधिकरण शुरू से ही गंभीर रहा, लेकिन हरियाणा सरकार ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब पिछले कुछ महीनों से हरियाणा सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। प्राधिकरण के अफसरों का कहना है कि हरियाणा की तरफ से काम शुरू होने के बाद ही वह अधूरे काम कराए जाएंगे।

आयुष, सेक्टर-137, ''मुझे रोजाना ऑफिस के काम से फरीदाबाद आना-जाना पड़ता है। कालिंद कुंज पर ही सुबह-शाम जाम में एक से डेढ़ घंटे खराब हो जाते हैं। एफएनजी को जल्द शुरू करने की जरूरत है।''