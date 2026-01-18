नोएडा: शुरु होने जा रहा फ्लावर शो, महकेंगे कई प्रजातियों के फूल; नोट कर लें डेट

संक्षेप: एजेंसियों ने ग्रेटर नोएडा में 40 गोलचक्कर, 45 ग्रीन बेल्ट और 17 सड़कों के सेंट्रल वर्ज को गोद लिया है हुआ है। एजेंसियों को कैलेंडुला के पौधे लगाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगले महीने फरवरी में फ्लावर शो आयोजित होने वाला है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी फ्लावर शो की तैयारी कर रही हैं। नोएडा के शिवालिक पार्क में 19 फरवरी से 22 फरवरी तक तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच सिटी पार्क में फ्लावर शो आयोजित करेगी।

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस बार की थीम ‘केलैन्डयुला’ रखी है। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रमुख सड़कों और गोल चक्करों को सजाया जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी आयोजन का उद्देश्य फूलों की सुंदरता को प्रदर्शित करना तो है ही साथ ही प्रकृति के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है।

नोएडा फ्लावर शो के जरिए भी शहर में रंगों और सुगंध की छटा बिखेरने की उम्मीद है। दोनों ही वार्षिक आयोजन में मौसमी फूलों और सजावटी पौधों की अलग-अलग प्रजाति देखने को मिलेंगी। फ्लावर शो देखने आने वालों के एंटरटेनमेंट के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन, एक्सपर्ट्स के साथ संवाद और थीम डिस्प्ले का भी आयोजन होगा।

शहर को हराभरा रखने का संदेश आपको बता दें कि बीते कुछ साल में फ्लावर शो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ है। इसके जरिए लोगों के बीच प्रकृति प्रेम और शहर को हराभरा रखने का संदेश दिया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के प्रिंसिपल जनरल मैनेजर संदीप चंद्र ने इस संबंध में एजेंसियों के साथ बैठक भी कि और शहर की प्रमुख सड़कों और गोल चक्करों में कैलेंडुला के पौधे लगाने के लिए कहा है ताकि आयोजन से पहले फूल पूरी तरह से खिल सकें।