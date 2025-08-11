Flood threat looms over Delhi Yamuna water level nears danger mark दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा! खतरे के निशान करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर; देखें वीडियो, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा! खतरे के निशान करीब पहुंचा यमुना का जलस्तर; देखें वीडियो

Delhi Yamuna Water Level: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन सतर्क है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीMon, 11 Aug 2025 10:06 AM
सावधान! दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी अलर्ट मोड में आ गया है। प्रशासन के अनुसार, रविवार को पुराने लोहे के पुल के पास 204.05 मीटर दर्ज किया गया था, जो चेतावनी स्तर 2024,50 मीटर से थोड़ा नीचे है। वहीं खतरे के निशान के स्तर 205.33 मीटर से अभी कम है। जिस कारण अभी से ही प्रशासन सतर्क है।

दो दिन पहले पार कर गया था खतरे का निशान

दरअसल, दिल्ली के कई इलाकों में लगातार बारिश, पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा और हथिनीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि बैराज से छोड़ा गया पानी, दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा रहा है। शायद यही कारण है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यमुना बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं।

जलस्तर पर नजर रख रहा प्रशासन

वहीं यमुना के बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर रख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि यमुना में 204.5 मीटर पर चेतावनी, 205.3 मीटर पर खतरा और 206 मीटर पर निकासी की प्रक्रिया शुरू होती है। इस स्तर पर प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है।

केंद्रीय बाढ़ कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार, जलस्तर बढ़ने का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड से हर घंटे बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं हरियाणा और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में स्थित जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के कारण जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। बताया गया कि वजीराबाद बैराज से हर घंटे लगभग 30800 क्यूसेक और हथिनीकुंड बैराज से लगभग 25000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली में चेतावनी के निशान के करीब पहुंच रहा है।