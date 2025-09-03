दिल्ली में यमुना 207 मी. पार, मंडरा रहा बाढ़ का खतरा; NDRF अधिकारी ने दी राहत की खबर
यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर को पार कर 207 मीटर के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लोगों में डर का माहौल है। ऐसे हालात में NDRF के DIG मोहसेन शाहेदी का राहत देने वाला बयान सामने आया है।
दिल्ली में भीषण बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर को पार कर 207 मीटर के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लोगों में डर का माहौल है। ऐसे हालात में NDRF के DIG मोहसेन शाहेदी का राहत देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि 5 टीमें तैनात हो गई हैं। आपात स्थिति से निपटने को हम तैयार हैं।
1963 के बाद 5वीं बार इतना हुआ यमुना का जलस्तर
डीआईजी ने बताया, पिछले हफ़्ते हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। दिल्ली भी बारिश से प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और यह खतरे के निशान को पार कर गया है। आपको बताते चलें कि बुधवार को यमुना का जलस्तर 207 मीटर के निशान को पार कर गया। 1963 के बाद ऐसा पांचवीं बार हुआ है।
आपात स्थिति से निपटने को हमारी टीमें तैयार
डीआईजी ने आगे बताया कि हमने कल दोपहर से 5 टीमें तैनात कर दी हैं और लोगों को निकालने का काम पूरा हो गया है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीमें तैयार हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यहां सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 2.8 डिग्री कम है। दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग ने सुबह साढ़े आठ बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में 19.8 मिमी बारिश दर्ज की। पालम में 9.1 मिमी, लोधी रोड में 11.4 मिमी, रिज में 28.2 मिमी और आयानगर में 5.7 मिमी बारिश दर्ज की गई।