दिल्ली में यमुना 207 मी. पार, मंडरा रहा बाढ़ का खतरा; NDRF अधिकारी ने दी राहत की खबर

दिल्ली में भीषण बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर को पार कर 207 मीटर के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लोगों में डर का माहौल है। ऐसे हालात में NDRF के DIG मोहसेन शाहेदी का राहत देने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि 5 टीमें तैनात हो गई हैं। आपात स्थिति से निपटने को हम तैयार हैं।

1963 के बाद 5वीं बार इतना हुआ यमुना का जलस्तर डीआईजी ने बताया, पिछले हफ़्ते हिमालयी क्षेत्र में भारी बारिश हुई है और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। दिल्ली भी बारिश से प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और यह खतरे के निशान को पार कर गया है। आपको बताते चलें कि बुधवार को यमुना का जलस्तर 207 मीटर के निशान को पार कर गया। 1963 के बाद ऐसा पांचवीं बार हुआ है।

आपात स्थिति से निपटने को हमारी टीमें तैयार डीआईजी ने आगे बताया कि हमने कल दोपहर से 5 टीमें तैनात कर दी हैं और लोगों को निकालने का काम पूरा हो गया है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हमारी टीमें तैयार हैं।