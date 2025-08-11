Flood threat in 32 villages along Hindon-Yamuna river in Ghaziabad administration alert हिंडन-यमुना नदी के किनारे बसे गाजियाबाद के 32 गांवों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Flood threat in 32 villages along Hindon-Yamuna river in Ghaziabad administration alert

हिंडन-यमुना नदी के किनारे बसे गाजियाबाद के 32 गांवों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट

गाजियाबाद में यमुना और हिंडन नदी के किनारे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस कारण जिला प्रशासन ने गाजियाबाद में दोनों नदी के किनारे स्थित करीब 32 गांवों में निगरानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों को भी चेतावनी दी गई है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:18 AM
हिंडन-यमुना नदी के किनारे बसे गाजियाबाद के 32 गांवों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन अलर्ट

गाजियाबाद में यमुना और हिंडन नदी के किनारे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इस कारण जिला प्रशासन ने गाजियाबाद में दोनों नदी के किनारे करीब 32 गांवों में निगरानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही डूब क्षेत्र में बने अवैध निर्माण करने वालों को भी चेतावनी दी गई है।

हिंडन नदी गाजियाबाद से होते हुए गौतमबुद्धनगर के बाद यमुना में मिल जाती है। वहीं,यमुना नदी लोनी क्षेत्र से होते हुए दिल्ली से प्रवेश करती है और गौतामबुद्धनगर के रास्ते मथुरा की ओर बढ़ जाती है। गाजियाबाद में यमुना और हिंडन किनारे करीब 32 से ज्यादा गांवों आते हैं। जब भी नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इन दिनों पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। इस कारण यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच चुके हैं। हालांकि, रविवार को यमुना के जल स्तर 209.00 मीटर पर देखा गया। जो दो दिन पहले 209.50 मीटर देखा गया था। हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण यहां अगले दो से तीन दिन में जलस्तर बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में इन नदियों को तटबंधों की निगरानी की जा रही है।

दूसरी ओर हिंडन नदीं में जहां पिछले दिनों 660 क्यूसेक पानी था वह रविवार को 1900 तक पहुंच गया। इससे डूब क्षेत्र में खतरा बना गया है। पिछले दो साल पहले हिंडन में दो हजार क्यूसेक से ज्यादा पानी होने से बाढ़ आ गई थी। इससे कई इलाकों में पानी भर गया था। सिटी फोरेस्ट पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। हिंडन में पानी बढ़ने से एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी है।

इसके मद्देनजर सिचाई विभाग ने डूब क्षेत्र में अतिक्रमण कर निर्माण करने वालों को चेतावनी दी है। विभाग ने कहा कि इन गांवों की सीमा से सटे डूब क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि या अतिक्रमण तत्काल हटा लिया जाय। वहीं, सिचाई विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की जनधन की हानि होने पर संबंधित व्यक्ति खुद जिम्मेदार होगा।

हिंडन किनारे आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है पानी

सिचाई विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार वर्ण ने बताया कि बरसात के दिनों में हिंडन नदी का पानी कई किलोमीटर तक आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। इसे रोकने के लिए हिंडन नदी पर तटवर्ती बंध बनाए गए हैं। नदी के बाढ़ की एक सीमा भी तय की गई। जिसे डूब क्षेत्र कहा गया। इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अतिक्रमण या फिर पक्का निर्माण मान्य नहीं है। इसे बावजूद धीरे-धीरे नदी के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण होता चला गया।

राजकुमार वर्ण, अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खंड, गाजियाबाद, ''यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में बाढ़ की आशंका है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अवैध अतिक्रमण के कारण ज्यादा खतरा है।''