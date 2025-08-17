यमुना में उफान ने दिल्ली से फरीदाबाद तक बढ़ाई टेंशन, इस इलाके के घरों में घुसा पानी

यमुना नदी में आए उफान ने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में यमुना एक बार फिर से उफान पर है। वहीं, फरीदाबाद में यमुना का पानी निचले इलाके में स्थित घरों में घुस गया है।

यमुना नदी में आए उफान ने दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे 42 से 45 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में यमुना एक बार फिर से उफान पर है। वहीं, फरीदाबाद में यमुना का पानी निचले इलाके में स्थित घरों में घुस गया है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, शनिवार सुबह 6 बजे हथिनीकुंड बैराज से 42,000 और शाम छह बजे 45,736 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। सूर घाट सहित कई जगहों पर पानी भर गया है। यमुना बाजार, मजनूं का टीला सहित निचले इलाकों में मुनादी कराकर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया।

14 स्थानों पर बोट तैनात : आईटीओ, ओखला, किशनकुंज, मजनू का टीला, लोहा पुल, सोनिया विहार सहित 14 स्थानों पर बोट के साथ टीमें तैनात की गई हैं। जानकारों के अनुसार, एक लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने पर बाढ़ का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए अफसर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।

बसंतपुर इलाके के कई घरों में घुसा पानी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से फरीदाबाद में बसंतपुर इलाके के कई घरों में शनिवार दोपहर पानी घुस गया। लोगों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। साथ ही सभी से सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की अपील की गई। बिजली निगम भी सुरक्षा के लिहाजा से क्षेत्र की बिजली काट दी है।

जानकारी के अनुसार, घरों में पानी घुसने से सबसे अधिक दिक्कत यमुना के तलहटी में स्थित शिव एंक्लेव पार्ट तीन, अटल कॉलोनी में रह रहे लोगों को हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि शनिवार को अधिकांश जन्माष्टमी की तैयारी करने में जुटे थे। इस दौरान देखा कि यमुना का जलस्तर बढ़कर कुछ ही देर में कई घरों तक पहुंच गया। लोगों ने तुरंत डायल-112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पल्ला, नवीन नगर पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई। इसके अलावा जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई।

इसलिए बढ़ा यमुना का जलस्तर : उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रेां में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि इसके चलते हथिनीकुंड बैराज से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इससे यमुना में पानी का स्तर 50 हजार क्यूसेक से अधिक हो गया। इससे आसपास के इलाकों में घुस गया।

इन गांवों में भी बढ़ी चिंता : जिस तरह से पहाड़ों पर बारिश हो रही है, इससे यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा होने की आशंका है। इससे बसंतपुर, ददसिया, किडावली, लालपुर, मौजमाबाद, भस्कोला, महावतपुर,अमीपुर, सिधोला, चिरसी, कबूलपुर पट्टी महताब, कबूलपुर पट्टी, परवरीश गांव आदि स्थानों में बाढ़ आने की आशंका है। परेशानी होने पर पुलिस कंट्रोल रूम नंबर-9999150000, डायल-112 पर शिकायत करें।

घरों में घुसा एक फीट से अधिक पानी डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि जानकारी के अनुसार बसंतपुर और इस्माइलपुर के आवासीय क्षेत्र तथा किडावली और लालपुर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। बसंतपुर-इस्माइलपुर में एक फीट तक पानी है। जबकि 50 घरों में जलस्तर अधिक है।

क्षेत्र में रह रहे एक लाख लोगों की बढ़ी चिंता पल्ला-ईस्माइलपुर रोड बसंतपुर गांव और पुस्ता को जोड़ता है। इस मार्ग के दोनों ओर एक दर्जन के आसपास कॉलोनियों व गांव बसे हैं। अगवानपुर, बसंतपुर गांव के अलावा कई नई-नई कॉलोनियां बसी हैं। यहां की आबादी एक लाख के आसपास है।

मैदानी इलाकों में भी आ सकता है पानी साल-2023 में यमुना से लिंक नाले-सीवर का पानी बैक मारकर पुस्ता पार कई इलाकों में पहुंच गया था। पुस्ता के आसपास बसे ईस्माइलपुर, शिव एंक्लेव, पंचशील एंक्लेव,ज्ञान मंदिर रोड, नवीन नगर, जगमाल एंक्लेव, रोशन नगर आदि में खतरा है।

दिल्ली में पुराने रेलवे पुल के पास यमुना का जलस्तर समय जलस्तर

6 बजे (सुबह) 205.26 मीटर

2 बजे (दोपहर) 205.12 मीटर

4 बजे (शाम) 205.14 मीटर

● यमुना चेतावनी स्तर (204.50 मी.) से 0.64 मीटर ऊपर बह रही है।

● खतरे के निशान से यमुना का जल स्तर महज 0.19 मीटर कम है।