फरीदबाद के कई इलाकों में घुसा यमुना का पानी, बाढ़ जैसे हालात; प्रशासन का अलर्ट

फरीदाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दिल्ली की सीमा से सटे बसंतपुर इलाके में यमुना के डूब क्षेत्र में बनी कॉलोनी में यमुना का पानी आ गया। ओखला बैराज से यमुना में 48 हजार क्यूसेक पानी आने से गलियों में जलभराव हो गया। इस जलभराव की चपेट में करीब 500 घर आए हैं। इससे लोग परेशान हो गए हैं। लोग आवाजाही के लिए ट्यूब का भी प्रयोग कर रहे हैं। गलियों में तीन फीट तक पानी भर गया है । अभी बैराज से कम पानी छोड़े जाने की वजह से पूरे इलाके में नहीं फैला है। यदि आने वाले दिनों में पानी और ज्यादा छोड़ा जाता है तो यहां डूब क्षेत्र की बाकी कॉलोनी में पानी भर जाएगा।

यमुना में 48 हजार क्यूसेक पानी आने से जिला प्रशासन और पुलिस भी सतर्क हो गई है। पुलिस ने गुरुवार सुबह इलाके का मौका महीना किया। सिंचाई विभाग के एसडीओ अरविंद शर्मा ने बताया कि अभी 48 हजार क्यूसेक के आसपास पानी ओखला बैराज से छोड़ा गया है। अभी और ज्यादा पानी छोड़ने की अभी कोई सूचना नहीं है। 48 क्यूसेक पानी से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ,लेकिन बसंतपुर का इलाका अवैध रूप से यमुना की तलहटी में बसा हुआ है। इस वजह से यहां जलभराव हो जाता है।

बुधवार शाम आठ बजे नदी का जलस्तर 205.35 मीटर के निशान पर पहुंच गया था और तब से इसमें वृद्धि हो रही है। केंद्रीय जल आयोग ने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने और आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी है, जैसे कि नदी के तटबंधों के पास रहने वाले लोगों को चेतावनी देना और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था करना।

अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियों को स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। केंद्रीय बाढ़ कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वज़ीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे बड़ी मात्रा में जल छोड़ा जाना है।"