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गुरुग्राम में बाढ़ जैसे हालात, 100 से अधिक जगहों पर जलभराव; वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी

By Subodh Kumar Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, कृष्ण कुमार/गुरुग्राम
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गुरुग्राम में सुबह से हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। प्रमुख सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया है। बिगड़े हालात को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। वहीं, स्थिति पर काबू पाने के लिए नगर निगम और जीएमडीए की टीमें अलर्ट मोड पर काम में जुट गई हैं।

गुरुग्राम में भारी बारिश से जलमग्न सड़क।
गुरुग्राम में भारी बारिश से जलमग्न सड़क।

साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में गुरुवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के चलते शहर की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। लगातार बारिश से गुरुग्राम के प्रमुख मार्गों और रिहाइशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पूरे शहर में 100 से अधिक मुख्य चौराहों, सड़कों और निचले इलाकों में भारी जलभराव दर्ज किया गया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। ट्रैफिक पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है।

बारिश का सबसे गंभीर असर शहर के प्रमुख अंडरपासों पर पड़ा है। मेदांता अस्पताल से दिल्ली की ओर जाने वाले अंडरपास में कई फीट पानी भर गया। जलजमाव के बीच में ही एक गाड़ी बंद होकर फंस गई। इसी तरह सराय अलावर्दी रेलवे अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जिससे वहां वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। चालक जान जोखिम में डालकर गाड़ियां निकालने को मजबूर हैं, जबकि कई जगह जलजमाव के कारण लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है।

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वर्क फ्रॉम होम करें कॉर्पोरेट कंपनियां

सड़कों पर भयावह स्थिति और भीषण जाम की आशंका को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। पुलिस प्रशासन ने निजी कंपनियों, कॉर्पोरेट कार्यालयों और आईटी घरानों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को सुरक्षा के मद्देनजर आज 'वर्क फ्रॉम होम' (घर से काम करने) की अनुमति दें। साथ ही आम नागरिकों से अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से निकलने का आग्रह किया गया है।

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जीएमडीए और एमसीजी की टीमें जुटीं

स्थिति पर काबू पाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की टीमें अलर्ट मोड पर आ गई हैं। प्रभावित इलाकों और अंडरपासों से हैवी-ड्यूटी पंपों की मदद से पानी निकालने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल निकासी के लिए सभी ड्रेनेज प्वाइंट्स पर कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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