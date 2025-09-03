उफान पर यमुना, फरीदाबाद के 27 गांवों पर बाढ़ का बड़ा खतरा

यमुना नदी लगातार उफान पर है। बुधवार सुबह ओखला बैराज से एक लाख 65 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मंगलवार के मुकाबले पानी का स्तर एक फीट और बढ़कर 194.50 मीटर एचएफएल (हाई फ्लड लेवल) तक पहुंच गया है।

यमुना नदी लगातार उफान पर है। बुधवार सुबह ओखला बैराज से एक लाख 65 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मंगलवार के मुकाबले पानी का स्तर एक फीट और बढ़कर 194.50 मीटर एचएफएल (हाई फ्लड लेवल) तक पहुंच गया है। मंझावली में 193.80 मीटर और मोहना में पानी का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।

लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा फरीदाबाद जिला प्रशासन ने हालात को गंभीर मानते हुए यमुना किनारे बसे 27 गांवों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी लगातार मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। कई इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।