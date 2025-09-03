flood in yamuna 27 villages of faridabad in danger उफान पर यमुना, फरीदाबाद के 27 गांवों पर बाढ़ का बड़ा खतरा, Ncr Hindi News - Hindustan
flood in yamuna 27 villages of faridabad in danger

उफान पर यमुना, फरीदाबाद के 27 गांवों पर बाढ़ का बड़ा खतरा

यमुना नदी लगातार उफान पर है। बुधवार सुबह ओखला बैराज से एक लाख 65 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मंगलवार के मुकाबले पानी का स्तर एक फीट और बढ़कर 194.50 मीटर एचएफएल (हाई फ्लड लेवल) तक पहुंच गया है।

Sudhir Jha हिन्दुस्तान, फरीदाबादWed, 3 Sep 2025 10:45 AM
यमुना नदी लगातार उफान पर है। बुधवार सुबह ओखला बैराज से एक लाख 65 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मंगलवार के मुकाबले पानी का स्तर एक फीट और बढ़कर 194.50 मीटर एचएफएल (हाई फ्लड लेवल) तक पहुंच गया है। मंझावली में 193.80 मीटर और मोहना में पानी का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है।

लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा

फरीदाबाद जिला प्रशासन ने हालात को गंभीर मानते हुए यमुना किनारे बसे 27 गांवों को अति संवेदनशील घोषित कर दिया है। पुलिस और प्रशासन के कर्मचारी लगातार मुनादी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रहे हैं। कई इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है।

सातवीं बार एक लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी

पिछले 15 वर्षों में यह सातवीं बार है जब यमुना में एक लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। पानी के लगातार बढ़ते स्तर से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। खेतों और कच्चे मकानों में पानी घुसने का खतरा है। प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण टीमों और राहत कार्यों के लिए मशीनरी को तैयार रखा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि वे सतर्क रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें।

