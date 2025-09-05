नोएडा में बाढ़ की डबल मुसीबत, यमुना के साथ उफान पर हिंडन; कई सोसाइटियों तक पानी

नोएडा में भी यमुना का जलस्तर गुरुवार को खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। सेक्टर-150 की सोसाइटियों के आसपास तक पानी पहुंच गया। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। सोसाइटियों के पीछे बने फार्म हाउस पहले ही डूब चुके हैं।

नोएडा में भी यमुना का जलस्तर गुरुवार को खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। सेक्टर-150 की सोसाइटियों के आसपास तक पानी पहुंच गया। इससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। सोसाइटियों के पीछे बने फार्म हाउस पहले ही डूब चुके हैं। यमुना का जलस्तर शाम तक 200.65 मीटर पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 200.60 मीटर है। नदी में ढाई लाख क्यूसेक पानी बह रहा। यमुना के पुश्ता किनारे बसे सेक्टर-133, 134, 135, 136, 150, 151, 168 समेत अन्य सेक्टरों के पास के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों से करीब तीन हजार से अधिक लोगों को विस्थापित किया जा चुका है।

डूब क्षेत्र में बने फार्म हाउसों में रहने वाले लोग ही इन सोसाइटियों में घरेलू सहायक, माली और सुरक्षा आदि का काम करते हैं। बाढ़ जैसे हालात बनने से ये लोग सोसाइटी नहीं पहुंच पा रहे, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। प्राधिकरण ने सेक्टर-135 और 150 के आसपास बख्तावरपुर, छपरौली, कोंडली, नंगली वाजिदपुर, नंगला नगली, झट्टा गांव के बारातघर में राहत शिविर बनाए हैं। पुश्ते के लेवल तक पानी आ चुका है। यदि इसी तरह जलस्तर बढ़ा तो जल्द ही पानी पुश्ते को लांघकर सेक्टरों में घुसने लगेगा। दूसरी ओर, जेवर, रबूपुरा और दनकौर के गांवों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है।

यमुना का जलस्तर और बढ़ने से सीमावर्ती सेक्टरों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसकी वजह सिंचाई नाला है। यह नाला नोएडा के पास दिल्ली से आकर सेक्टर-11, 22, 39, 50 होकर सेक्टर-168 और यमुना में जाकर गिरता है। सेक्टर-150 के मोमनाथल गांव के पास हिंडन और यमुना मिल रही हैं। यमुना का जलस्तर पहले से अधिक है। हिंडन भी उफान पर है। इससे इन सेक्टरों में पानी बैक फ्लो होने की समस्या बढ़ गई है।

तीनों पैनल बंद सेक्टर-168 पर बने रेगुलेटर के तीनों पैनल (गेट) बंद हैं। नोएडा का सीवर एसटीपी के जरिए इसी नाले और बरसाती नालियों का पानी भी इसी नाले से यमुना तक जाता है। पैनल बंद होने से पानी अब स्थिर हो गया है। वहीं, अगले 72 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट है। अगर मूसलाधार बारिश हुई तो नाले के ओवर फ्लो होने से सेक्टरों में जलभराव होने की आशंका है।

नियंत्रण कक्ष सक्रिय, एनडीआरएफ भी तैनात बाढ़ नियंत्रण कक्ष (दूरभाष नंबर-0120-2978231/2978232/2978233) 24 घंटे संचालित किया जा रहा। इसमें तीन शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जा रही। वहीं, राहत एवं बचाव के लिए एनडीआरएफ की दो टीम जिसमें एक टीम तहसील जेवर महमूदपुर, एक टीम तहसील सदर सेक्टर-150, पीएसओ 44 बटालियन की एक टीम सदर थाना दनकौर मुरशदपुर तथा अग्निशमन विभाग की टीम सदर तहसील के सेक्टर-151 में तैनात है। एनडीआरएफ की दो टीम सहायता कर रही है।

फसल बर्बाद होने से आर्थिक नुकसान हुआ रामवती यमुना पुश्ता पर झुग्गी में रहती थीं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में भी हमारा परिवार पानी में फंस गया था। इस बार परिवार समेत पहले ही बाहर आ गए। करीब दो लाख का नुकसान हुआ है। खड़ी गोभी, मक्का की फसल बर्बाद हो गई। पानी में सब बह गया। यही बात गुड्डन और दयावति समेत अन्य लोगों ने भी कही। सभी ने पुश्ता पर आसरा लिया है।

घर डूब गया, अब पुश्ते के किनारे झुग्गी डालनी पड़ी बाबू सिंह बताते हैं कि पुराना सुत्याना के हिंडन डूब क्षेत्र में करीब 10 वर्षों से खेती कर रहे हैं। इस बार ठेके पर 35 बीघा खेत में सब्जियों की फसल उगाई थी। इनमें गोभी, बैंगन, मूली, भिंड़ी आदि शामिल है। बाढ़ से सारी फसल खराब हो गई है। करीब 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। साथ ही घर भी डूब गया। अब पुश्ते के किनारे झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर हूं। यहां प्रशासन की ओर से भी मदद नहीं मिल रही है।

बेघर हुए लोग शिविरों में सुविधाओं को तरस रहे यमुना का जलस्तर बढ़ने से बेघर हुए लोग राहत शिविरों में सुविधाओं को तरस रहे हैं। किसी शिविर में क्षमता से अधिक लोग रह रहे तो कहीं मच्छरों से बचने और खान-पान के उचित इंतजाम नहीं हैं। ‘हिन्दुस्तान’ की टीम ने बुधवार की रात राहत शिविरों का जायजा लिया तो ये बातें सामने आईं।

हिंडन किनारे बन मकान भी डूबे हिंडन का पानी गुरुवार को बहलोलपुर, चोटपुर और पुराना सुत्याना समेत छह गांव में किनारों पर बने घरों तक पहुंच गया। ऐसे में करीब 300 लोगों को विस्थापित करना पड़ा। हिंडन में गुरुवार को 201 मीटर यानी 6487 क्यूसेक पानी बह रहा था। यह जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2023 में यमुना में तीन लाख क्यूसेक से अधिक पानी आ गया था, जिससे करीब 67 गांव प्रभावित हुए थे। वर्तमान में सेक्टर-91 से 151 होते हुए 168 तक के 16 किलोमीटर लंबे पुश्ता रोड पर सैकड़ों झुग्गियां बन चुकी हैं। इनमें करीब तीन हजार से अधिक लोग रह रहे हैं। वहीं, सेक्टर-135 नंगली वाजिदपुर के बारातघर में भी 600 से अधिक लोग ठहरे हुए हैं। वहीं, लगातार बारिश के चलते जलस्तर में वृद्धि की संभावना है।