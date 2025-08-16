दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़! खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना; कहां से आया इतना पानी

दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में बाढ़ को लेकर तटीय इलाकों में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है।

दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर शनिवार सुबह करीब नौ बजे 205.22 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही कम है। ऐसे में आशंका है कि दिल्ली के यमुना के किनारे पर स्थित इलाकों में बाढ़ कभी भी आ सकती है। दिल्ली में यमुना का पानी तेजी से बढ़ने के पीछे की वजह भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, दो बैराज का पानी छोड़ने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया है।

दिल्ली में यमुना के जलस्तर के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि, जलस्तर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जलस्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की अधिक मात्रा है। ऐसे में पानी की भारी मात्रा छोड़े जाने के बाद दिल्ली के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्दी ही यमुना के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।