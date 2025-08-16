flood alert in delhi yamuna reached near danger level दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़! खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना; कहां से आया इतना पानी, Ncr Hindi News - Hindustan
flood alert in delhi yamuna reached near danger level

दिल्ली में कभी भी आ सकती है बाढ़! खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना; कहां से आया इतना पानी

दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में बाढ़ को लेकर तटीय इलाकों में अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीSat, 16 Aug 2025 12:19 PM
दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर शनिवार सुबह करीब नौ बजे 205.22 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से कुछ ही कम है। ऐसे में आशंका है कि दिल्ली के यमुना के किनारे पर स्थित इलाकों में बाढ़ कभी भी आ सकती है। दिल्ली में यमुना का पानी तेजी से बढ़ने के पीछे की वजह भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, दो बैराज का पानी छोड़ने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ गया है।

दिल्ली में यमुना के जलस्तर के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि, जलस्तर की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जलस्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के एक अधिकारी ने कहा कि जलस्तर में वृद्धि का मुख्य कारण वजीराबाद और हथिनीकुंड बैराज से हर घंटे छोड़े जा रहे पानी की अधिक मात्रा है। ऐसे में पानी की भारी मात्रा छोड़े जाने के बाद दिल्ली के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो जल्दी ही यमुना के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ आ जाएगी और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

बाढ़ नियंत्रण विभाग के अनुसार, हर घंटे हथिनीकुंड बैराज से लगभग 38,897 क्यूसेक पानी और वजीराबाद बैराज से 45,620 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। शहर के लिए चेतावनी का स्तर 204.50 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है और जलस्तर 206 मीटर पहुंचते ही निचले इलाकों से लोगों की निकासी शुरू कर दी जाती है। बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। ऐसे में आने वाले एक- दो दिन में बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंच जाता है।