नोएडा एयरपोर्ट से श्रीनगर के लिए आज से शुरू होंगी उड़ानें, जानिए टाइमिंग

नोएडा एयरपोर्ट से आज श्रीनगर के लिए भी उड़ानें मिलनी शुरू होने जा रही है। हालांकि अभी कोई सीधी उड़ान नहीं है। यात्रियों को बीच में विमान बदलने होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था।

हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुक्रवार को नवी मुंबई के लिए उड़ानें शुरू हो गईं। वहीं शनिवार से श्रीनगर के लिए भी उड़ानें मिलनी शुरू होने जा रही हैं। नोएडा एयरपोर्ट से शनिवार सुबह 6:10 बजे श्रीनगर के यात्रियों को लेकर पहला विमान उड़ेगा। यह 7:10 मिनट पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेगा। यहां से यात्रियों का विमान बदला जाएगा, जिसके बाद वह श्रीनगर की यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं, श्रीनगर के यात्रियों को लेकर दूसरा विमान सुबह 10:05 बजे उड़ान भरेगा। यह विमान सुबह 11:20 बजे जम्मू पहुंचेगा। यहां से दोबारा यात्रियों को विमान बदलना होगा, जिसके बाद वह श्रीनगर की यात्रा कर सकेंगे।

जानकारी के अनुसार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिन-प्रतिदिन उड़ानों का दायरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक करीब डेढ़ दर्जन शहरों के लिए यहां से उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। बुधवार को यहां से 14 शहरों के लिए विमानों ने उड़ानें भरीं थी, इनमें नौ नए शहर शामिल रहे। गुरुवार को किशनगढ़ के लिए भी फ्लाइट शुरू हो गई।

इन शहरों के लिए उड़ानें शुरू लखनऊ, चंडीगढ़, धर्मशाला, जम्मू, अमृतसर, पंतनगर, बरेली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, जयपुर, भोपाल, देहरादून, किशनगढ़, श्रीनगर

15 जून से शुरू हुई थीं कमर्शियल उड़ानें बता दें कि, नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत की गई थी। इस एयरपोर्ट का निर्माण ज्युरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) ने किया है।

पीएम मोदी ने 28 मार्च को किया था उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। यह दिल्ली के पालम स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दिल्ली-एनसीआर का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। अभी दो ही विमान सेवा कंपनियों ने यहां से उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी जल्द नोएडा से उड़ान शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है।