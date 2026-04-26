काम की बात: हिंडन से किशनगढ़ के लिए फिर उड़ान शुरू, उत्तर प्रदेश के इन शहरों के लिए भी जल्द शुरू होगी सेवा
हिंडन एयरपोर्ट से शनिवार को राजस्थान के किशनगढ़ की उड़ान फिर से शुरू हुई। पहले दिन 30 यात्रियों ने यात्रा की। जल्द ही मुंद्रा सहित उत्तर प्रदेश की कई शहरों के लिए भी हिंडन से उड़ान शुरू होगी। किशनगढ़, आदमपुर और नांदेड़ की तरह मुंद्रा के लिए भी यात्रियों को कम कीमत पर टिकट मिलेगा।
हिंडन एयरपोर्ट से शनिवार को राजस्थान के किशनगढ़ की उड़ान फिर से शुरू हुई। पहले दिन 30 यात्रियों ने यात्रा की। जल्द ही मुंद्रा सहित उत्तर प्रदेश की कई शहरों के लिए भी हिंडन से उड़ान शुरू होगी। किशनगढ़, आदमपुर और नांदेड़ की तरह मुंद्रा के लिए भी यात्रियों को कम कीमत पर टिकट मिलेगा।
हिंडन एयरपोर्ट से बीते वर्ष तक 17 शहरों के लिए 26 उड़ानें संचालित होती थीं। शुक्रवार तक यहां से इंडिगो की बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, वाराणसी और नवीं मुंबई, स्टार एयर की आदमपुर और नांदेड़ की उड़ान संचालित थी। स्टार एयर ने शनिवार से किशनगढ़ की उड़ान दोबारा शुरू कर दी। पहले दिन उड़ान समय से रवाना हुई और किशनगढ़ का विमान भी यहां तय समय पर पहुंचा।
30 यात्रियों ने सफर किया
स्टार एयर के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंडन से करीब 30 यात्रियों ने पहले दिन किशनगढ़ की यात्रा की। उड़ान योजना के तहत हाल ही में केंद्र सरकार ने हिंडन से मुंद्रा के लिए स्वीकृत किया है। मई के तीसरे या चौथे सप्ताह से मुंद्रा की भी उड़ान शुरू हो जाएगी। किशनगढ़, आदमपुर और नांदेड़ की तरह मुंद्रा के लिए भी यात्रियों को टिकट सामान्य से 40-50 फीसदी कम कीमत पर मिल सकेगा।
आवाजाही के लिए विकल्प नहीं
हिंडन एयरपोर्ट से आवाजाही करने वालों के पास सिर्फ कैब का ही विकल्प है, जो महंगा पड़ता है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कई बार पत्र लिखकर बस सेवा शुरू करने की मांग की थी। निगम का कहना है कि सर्वे में यहां पर्याप्त यात्री नहीं मिले। एयरपोर्ट प्रबंधन फिर से पत्र लिखेगा।
नई उड़ानों की उम्मीद बढ़ी
हिंडन से व्यावसायिक उड़ानों की पाबंदी हटने के बाद बीते वर्ष मार्च से जुलाई के बीच एयरपोर्ट ने बड़ी उड़ान भरी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने 12 महानगरों के लिए 20 से अधिक उड़ानें शुरू की थीं, मगर सर्दियों में कोहरे के कारण लगातार कई उड़ानें रद्द हुईं। अब जल्द ही लखनऊ, प्रयागराज और अयोध्या के लिए भी उड़ान शुरू हो सकती हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।