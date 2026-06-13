नोएडा एयरपोर्ट पर 15 जून को 8 उड़ानों की आवाजाही, पहले दिन इन शहरों के लिए फ्लाइट्स
उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कमर्शियल उड़ानें सोमवार 15 जून को शुरू हो रही हैं। पहले दिन चार आगमन और चार प्रस्थान मिलाकर कुल आठ उड़ानों की आवाजाही होगी। पहले दिन सभी उड़ानें इंडिगो की होगी।
नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सोमवार 15 जून से कमर्शियल उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पहले दिन 8 विमानों की आवाजाही होगी। हवाई अड्डे पर पहली उड़ान लखनऊ से आएगी जो यहां सुबह 8:05 बजे लैंड करेगी। यहां से जाने वाली पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए सुबह 8:35 बजे रवाना होगी। ये विशेष उड़ानें होंगी। इनके अलावा बेंगलुरु से नोएडा और नोएडा से लखनऊ के लिए भी पहले दिन विशेष उड़ानों का परिचालन किया जाएगा।
पहले दिन सभी उड़ानें इंडिगो की
पहले दिन ही हैदराबाद और अमृतसर के लिए नियमित उड़ानों का परिचालन भी शुरू होगा। हैदराबाद से आने वाली उड़ान यहां सुबह 8:35 बजे लैंड करेगी और वापसी की उड़ान अपराह्न 2:50 बजे रवाना होगी। अमृतसर के लिए दैनिक उड़ान सुबह 10:10 बजे रवाना होगी और वहां से पहली उड़ान दोपहर बाद 1:20 बजे नोएडा पहुंचेगी। पहले दिन सभी उड़ानें इंडिगो की होंगी।
16 जून से बेंगलुरु और जम्मू के लिए उड़ानें
इंडिगो अगले दिन 16 जून से नोएडा से बेंगलुरु और जम्मू के लिए नियमित उड़ानें शुरू करेगी। ये सभी दैनिक उड़ानें होंगी। विमान सेवा कंपनी अकासा एयर भी 16 जून को नोएडा से बेंगलुरु और नवी मुंबई के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करने वाली है। नवी मुंबई की उड़ान सुबह 10:15 बजे और बेंगलुरु की शाम 7:55 बजे रवाना होगी।
1 जुलाई से इन शहरों के लिए उड़ानें
इंडिगो अगले चरण में 1 जुलाई से नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर, धर्मशाला, भोपाल और देहरादून के लिए दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। लखनऊ, जयपुर, पंतनगर और चंडीगढ़ के लिए रोजाना दो-दो उड़ानें, बरेली के लिए सप्ताह में चार और किशनगढ़ के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें उपलब्ध होंगी।
दिल्ली-एनसीआर का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा
इस हवाई अड्डे का निर्माण ज्युरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च को हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। यह दिल्ली के पालम स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दिल्ली-एनसीआर का दूसरा बड़ा हवाई अड्डा है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस भी जल्द उड़ानें शुरू करेगी
अभी दो ही विमान सेवा कंपनियों ने यहां से उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। हालांकि, एयर इंडिया एक्सप्रेस के भी जल्द नोएडा से उड़ान शुरू करने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के लिए मंजूरी नहीं मिली है। अंतरराष्ट्रीय माल परिवहन के लिए एयरपोर्ट को मंजूरी मिल चुकी है। अभी हवाई अड्डे के विकास का पहला चरण ही पूरा हुआ है। इसमें एक रनवे और एक टर्मिनल भवन के साथ परिचालन शुरू किया जा रहा है जिसकी सालाना क्षमता 1.2 करोड़ यात्रियों की है। कुल चार चरणों में इसका विकास किया जाना है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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