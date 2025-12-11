दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के बाद भी उड़ानों पर होगा कम असर, DIAL ने विमान यात्रियों को दी गुड न्यूज
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस बार जाड़े के मौसम में उड़ानें कम बाधित होंगी, और बाधित होने के बाद भी दो घंटे में ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस बात की जानकारी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी, जिसमें उसने बताया कि रनवे 10/28 अब द्वारका की तरफ भी कैट-3 उपकरण समर्थित लैंडिग प्रणाली से लैस हो गया है। जिसके बाद अब दिल्ली के तीनों रनवे (10/28, 11L/29R और 11R/29L) दोनों छोरों पर कैट-3 से लैस हैं। इससे घने कोहरे की स्थिति में भी हवाई अड्डे पर प्रति घंटा 30 लैंडिंग संभव हो सकेगी।
नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक फॉग सीजन (कोहरा काल) घोषित किया है। जिसे देखते हुए डायल ने दावा किया है कि अब कोहरे से संबंधित देरी के बाद स्थिति सामान्य होने में छह की जगह दो ही घंटे लगेंगे। इससे यात्रियों की परेशानी भी कम होगी।
डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, 'दिल्ली में जाड़े के मौसम में कोहरा एक सामान्य बात है। हम यात्रियों पर इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस साल अगली पीढ़ी के एआई टूल, आधुनिक विश्लेषण और विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों के साथ हम पहले से अधिक तैयार हैं।'
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों की मदद से 85 प्रतिशत सटीकता के साथ कोहरे की भविष्यवाणी की जा सकती है। साथ ही पुणे के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिओरोलॉजी (IITM), भारतीय मौसम विभाग और डायल मिलकर एक अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें कोहरे की भविष्यवाणी के लिए एक आधुनिक मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से एक से 36 घंटे पहले तक कोहरे की भविष्यवाणी संभव होगी।