Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsFlights at Delhi airport will experience fewer disruptions even in dense fog
दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के बाद भी उड़ानों पर होगा कम असर, DIAL ने विमान यात्रियों को दी गुड न्यूज

दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के बाद भी उड़ानों पर होगा कम असर, DIAL ने विमान यात्रियों को दी गुड न्यूज

संक्षेप:

दिल्ली में जाड़े के मौसम में कोहरा एक सामान्य बात है। यात्रियों पर इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस साल अगली पीढ़ी के एआई टूल, आधुनिक विश्लेषण और विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों के साथ हम पहले से अधिक तैयार हैं।'

Dec 11, 2025 12:26 am ISTSourabh Jain वार्ता, नई दिल्ली
share

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इस बार जाड़े के मौसम में उड़ानें कम बाधित होंगी, और बाधित होने के बाद भी दो घंटे में ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। इस बात की जानकारी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (DIAL) ने बुधवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए दी, जिसमें उसने बताया कि रनवे 10/28 अब द्वारका की तरफ भी कैट-3 उपकरण समर्थित लैंडिग प्रणाली से लैस हो गया है। जिसके बाद अब दिल्ली के तीनों रनवे (10/28, 11L/29R और 11R/29L) दोनों छोरों पर कैट-3 से लैस हैं। इससे घने कोहरे की स्थिति में भी हवाई अड्डे पर प्रति घंटा 30 लैंडिंग संभव हो सकेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने 10 दिसंबर से 10 फरवरी तक फॉग सीजन (कोहरा काल) घोषित किया है। जिसे देखते हुए डायल ने दावा किया है कि अब कोहरे से संबंधित देरी के बाद स्थिति सामान्य होने में छह की जगह दो ही घंटे लगेंगे। इससे यात्रियों की परेशानी भी कम होगी।

डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने कहा, 'दिल्ली में जाड़े के मौसम में कोहरा एक सामान्य बात है। हम यात्रियों पर इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस साल अगली पीढ़ी के एआई टूल, आधुनिक विश्लेषण और विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों के साथ हम पहले से अधिक तैयार हैं।'

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट के आंकड़ों की मदद से 85 प्रतिशत सटीकता के साथ कोहरे की भविष्यवाणी की जा सकती है। साथ ही पुणे के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिटिओरोलॉजी (IITM), भारतीय मौसम विभाग और डायल मिलकर एक अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें कोहरे की भविष्यवाणी के लिए एक आधुनिक मॉडल तैयार किया जा रहा है जिसकी मदद से एक से 36 घंटे पहले तक कोहरे की भविष्यवाणी संभव होगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।