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घने कोहरे में भी लैंडिंग और उड़ान, 10 मिनट में चेक इन; जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खास बातें

Mar 28, 2026 10:09 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। आइए जानते हैं इस एयपोर्ट में क्या-क्या खास बातें हैं।

घने कोहरे में भी लैंडिंग और उड़ान, 10 मिनट में चेक इन; जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खास बातें

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके उद्घाटन के साथ ही यह एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक और ज्यादा सुविधाओं वाले एयरपोर्ट में से एक हो जाएगा। यह एयरपोर्ट हर मौसम में जहाजों के उतरने और टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। आइए जानते हैं इस एयरपोर्ट में क्या-क्या खास सुविधाएं हैं।

कम दृश्यता में भी होगा संचालन

इस एयरपोर्ट पर कुल 3900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जो कम दृश्यता में भी आसानी से संचालित हो सकेगा। कम दृश्यता के बावजूद यहां फ्लाइट आसान से लैंड और टेकऑफ कर सकेगी। बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के मौसम में भारी कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स को लैंड करने और टेकऑफ करने में समस्या का सामना करना पड़ता है, इस दौरान कई फ्लाइट्स को दूसरे शहरों के लिए डायवर्ट करना पड़ता है। ऐसे में इस एयरपोर्ट पर कम दृश्यता में भी फ्लाइट्स लैंड कर सकेंगी और इसका संचालन होता रहेगा।

बता दें कि जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मार्च 2026 में सभी मौसमों में संचालन की मंजूरी के साथ लाइसेंस मिल गया था, जिसका अर्थ है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में आम तौर पर पाई जाने वाली कम दृश्यता के बाद भी फ्लाइट की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए आवश्यक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस), नेविगेशन एड्स, रनवे लाइटिंग और एयर ट्रैफिक सिस्टम मौजूद हैं।

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जेवर के एकमात्र रनवे का नाम 10/28 रखा गया है। इसके दोनों सिरों पर आईएलएस (इंटरनल लैंडिंग सिस्टम) लगाया गया है, जिससे फ्लाइट हवा की स्थिति के अनुसार किसी भी दिशा से आ सकते हैं। यह सिस्टम लोकलाइज़र के माध्यम से गाइड करती है, जिससे फ्लाइट रनवे की बाच वाली लाइन के साथ आ जाता है।

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10 मिनट चेक इन टाइम

यह एयरपोर्ट चेक-इन और बैगेज-ड्रॉप के लिए प्रस्तावित 10 मिनट की समय-सीमा सेल्फ-सर्विस कियोस्क, डिजिटल प्रोसेसिंग और एक ऐसे टर्मिनल लेआउट के उपयोग पर आधारित है, जिसे भीड़भाड़ और यात्रियों के रुकने के समय को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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