उड़ानें हुई रद्द तो दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर उमड़ गई भीड़, कई स्पेशल ट्रेनें भी चलीं

संक्षेप:

उड़ान रद्द होने से दिल्ली में फंसे यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने विशेष तैयारी की है और अलग-अलग स्टेशनों से हावड़ा, साबरमती व मुंबई समेत अन्य शहरों के लिए पांच स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन किया है, जिससे लगभग 15000 यात्रियों को टिकट मिली।

Dec 07, 2025 05:50 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मुझे दिल्ली से हैदराबाद व्यापार के संबंध में जाना था, लेकिन उड़ान रद्द हो गई है। ऐसे में मैं दिल्ली में ही फंस गया हूं। हालांकि, रेलवे ने उड़ान रद्द होने वाले यात्रियों के लिए सुविधा दी है। यह कहना है हेमंत अग्रवाल का। वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी संख्या 12424 से वापस अपने घर वाराणसी लौट रहे हैं।

इसी तरह नयानो ने कहा कि उड़ान रद्द होने के चलते उनकी बहन दिल्ली में ही रुक रही हैं। जबकि उन्हें पासपोर्ट कार्य के लिए नगालैंड जाना था। उन्होंने बताया कि जो सफर कुछ घंटों में तय होता है, वह अब दो से तीन दिन में पूरा होगा। सरकार को विमान कंपनी पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं, सैनजी ने बताया कि तीन दिन से उड़ान सेवा रद्द हो रही है। अभी तक विमान कंपनी ने टिकट के पैसे वापस तक नहीं किए हैं।

अतिरिक्त कर्मचारी तैनात

यात्रियों के लिए रेलवे प्रबंधन ने विशेष तैयारी की हैं। अतिरिक्त कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। नई दिल्ली से जम्मू तवी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12425, डिब्रूगढ़ जाने वाली गाड़ी संख्या 12424 और अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12029 में एक-एक थर्ड एसी के अतिरिक्त डिब्बे जोड़े हैं। इससे यात्रियों को काफी सहूलियत हो रही है।

अलग-अलग स्टेशनों से विशेष रेलगाड़ियां चलाईं

उत्तर रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए 18 कोच की विशेष रेलगाड़ी चलाई गई। सराय रोहिल्ला से साबरमती के लिए शनिवार को विशेष रेलगाड़ी चलाई गई। निजामुद्दीन से एर्नाकुलम टाउन के लिए 21 कोच की गाड़ी शनिवार को रवाना की गई। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के लिए भी 20 कोच की एक गाड़ी रवाना की गई। एक अन्य गाड़ी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन के लिए चलाई गई।

यात्रियों की सुविधा के लिए 15 हजार टिकटों की बिक्री

इंडिगो एयरलाइंस में आ रही समस्या व अन्य विमान कंपनियों के महंगे किराए को लेकर लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा विशेष रेल गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से पांच विशेष रेलगाड़ियां विभिन्न स्थानों के लिए रवाना की गई। इनके माध्यम से लगभग 15000 यात्रियों को टिकट उपलब्ध कराई गई। इससे यात्रियों को सहूलियत हुई।

