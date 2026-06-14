काम की बात: दिल्ली में कहां बिक रहे 10 लाख में फ्लैट? 25% तक की खास छूट; जानें आवेदन की लास्ट डेट
DDA Housing Scheme: क्या आप भी दिल्ली में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो जल्द करिए आवेदन। दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी ‘नागरिक आवास योजना (FCFS)’ के तहत फ्लैट बुकिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। इस योजना के तहत 10 लाख में फ्लैट आपके नाम हो जाएगा। जानिए जरूरी बातें।
DDA Housing Scheme: क्या आप भी दिल्ली में अपने सपनो का आशियाना बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो ये खबर खासकर आपके लिए है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपनी ‘नागरिक आवास योजना (FCFS)’ के तहत फ्लैट बुकिंग की समय सीमा बढ़ा दी है। इस योजना के तहत 10 लाख में फ्लैट आपके नाम हो जाएगा। अब इच्छुक खरीदार 30 जून 2026 तक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। यह योजना ‘पहले आओ, पहले पाओ’ (FCFS) आधार पर लागू है, जिसके तहत फ्लैटों का आवंटन उपलब्धता और आवेदन क्रम के आधार पर किया जा रहा है।
कहां बिक रहे हैं ये फ्लैट?
यह योजना पहले 23 जनवरी 2026 को शुरू की गई थी, जिसके तहत नरेला और सिरसपुर में HIG, MIG, LIG और EWS श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराए गए थे। बाद में 18 मार्च 2026 को नरेला के सेक्टर G-7/G-8 में 1944 अतिरिक्त फ्लैट भी जोड़े गए थे।
पाइए 25% तक विशेष छूट
DDA की इस योजना के तहत नरेला और सिरसपुर के विभिन्न सेक्टरों में 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK रेडी-टू-मूव फ्लैट उपलब्ध हैं। प्राधिकरण की ओर से सभी श्रेणियों के फ्लैटों पर 25 प्रतिशत तक की विशेष छूट भी दी जा रही है, जिससे यह योजना और अधिक आकर्षक बन गई है।
फ्लैट की कीमत 9.60 लाख से शुरूआत
यह योजना खासकर कम बजट और मिडिल इनकम ग्रुप के खरीदारों के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है, जो दिल्ली में किफायती आवास की तलाश कर रहे हैं। कीमतों की बात करें तो इस योजना में फ्लैट की शुरुआती कीमत लगभग 9.60 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि LIG श्रेणी के फ्लैट करीब 18.35 लाख से 18.43 लाख रुपये तक उपलब्ध हैं।
DDA ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे समय रहते बुकिंग प्रक्रिया पूरी करें ताकि अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी परेशानियों से बचा जा सके। यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है।
क्या इन फ्लैट में इनवेस्ट करना चाहिए?
डीडीए (DDA) की आवासीय योजनाओं को रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स आमतौर पर सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश विकल्प मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये योजनाएं सरकारी संस्था द्वारा चलाई जाती हैं, जिससे इनमें पारदर्शिता (transparency) और नियमों की स्पष्टता बनी रहती है।
निवेशकों को पहले से तय कीमतों पर फ्लैट मिलते हैं, जिससे बाजार में होने वाले अचानक उतार-चढ़ाव का असर कम हो जाता है। यही वजह है कि मध्यम वर्ग और पहली बार घर खरीदने वाले लोग इन योजनाओं की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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