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गुरुग्राम में असुरक्षित फ्लैट के बदले में मालिक को 4 करोड़ देने होंगे, हरेरा का रियल एस्टेट कंपनी को आदेश

Apr 06, 2026 09:48 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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चिंटल इंडिया लिमिटेड को गुरुग्राम के सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो के एक असुरक्षित फ्लैट के बदले में फ्लैट मालिक को चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि देनी होगी। इसमें फ्लैट की कीमत शामिल है। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) ने एक याचिका को लेकर सुनाया है।

गुरुग्राम में असुरक्षित फ्लैट के बदले में मालिक को 4 करोड़ देने होंगे, हरेरा का रियल एस्टेट कंपनी को आदेश

चिंटल इंडिया लिमिटेड को सेक्टर-109 स्थित चिंटल पैराडाइसो के एक असुरक्षित फ्लैट के बदले में फ्लैट मालिक को चार करोड़ रुपये से अधिक की राशि देनी होगी। इसमें फ्लैट की कीमत शामिल है। यह आदेश गत 30 मार्च को हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) के निर्णायक अधिकारी राजेंद्र कुमार ने एक याचिका को लेकर सुनाए हैं।

दिल्ली की सिविल लाइंस निवासी अरुणा गर्ग ने हरेरा में दायर याचिका में कहा कि उसका चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी के सी टावर में 3150 वर्ग फीट का फ्लैट है। दस फरवरी, 2022 को इस सोसाइटी के डी टावर में छह मंजिल के ड्राइंग रूम नीचे गिर गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी नौ टावर की सरंचनात्मक जांच करवाई थी। पहले चरण में डी, ई, एफ, जी, एच और जे की सरंचनात्मक जांच हुई थी। आईआईटी दिल्ली ने इन्हें रहने के लिहाज से असुरक्षित पाया था। बाद में ए, बी और सी की जांच हुई। इन्हें भी असुरक्षित पाया गया।

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याचिकाकर्ता ने बताया कि उसे फ्लैट का कब्जा 16 अक्तूबर, 2019 को मिला था। 27 नवंबर, 2019 को रजिस्ट्री हुई थी। फ्लैट की एवज में उन्होंने 1.80 करोड़ रुपये खर्च किए थे। याचिकाकर्ता ने आग्रह किया था कि उसे 18 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि वापस दिलवाई जाए। 3.36 करोड़ का मुआवजा दिलवाया जाए। 15 लाख रुपये किराये के नुकसान का दिलवाया जाए। मानसिक प्रताड़ना की एवज में पचास लाख रुपये दिलवाया जाए।

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इस याचिका की बहस के दौरान हरेरा ने पाया कि जिला प्रशासन ने सी टावर के फ्लैट की एवज में 7900 रुपये प्रति वर्ग फीट का मुआवजा घोषित किया हुआ है। हरेरा ने एआई से जब मौजूदा रेट निकाले तो पाया कि इस सेक्टर में फ्लैट के मौजूदा रेट 12 हजार से 12 हजार 400 रुपये प्रति वर्ग फीट हैं। हरेरा ने पाया कि साल 2022 से लेकर अब तक रेट में 64.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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