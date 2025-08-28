दिल्ली के इस इलाके में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने 14 साल की लड़की समेत पांच महिलाओं को बचाया

दिल्ली पुलिस ने हाल ही में शहर में की गई एक छापेमारी के दौरान 14 साल की बच्ची और छह महीने की एक गर्भवती समेत पांच महिलाओं को वेश्यावृत्ति रैकेट से बचाया। पुलिस ने यह कार्रवाई कई हफ्तों से मिल रही खुफिया जानकारी के आधार पर की। इस बारे में गुरुवार को जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि इस छापेमार कार्रवाई को उसने बुधवार को उत्तरी दिल्ली इलाके में अंजाम दिया। इस दौरान बचाव और छापेमारी दल ने दिल्ली के स्वरूप नगर स्थित एक फ्लैट से रैकेट चलाने के आरोप में एक अधेड़ महिला सहित तीन लोगों को हिरासत में लिया।