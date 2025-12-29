Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsFive teams formed to inspect over 4500 DLF houses in Gurugram. What is the reason
गुरुग्राम में DLF के 4500 से अधिक मकानों की जांच के लिए 5 टीमें गठित, क्या है वजह

गुरुग्राम में DLF के 4500 से अधिक मकानों की जांच के लिए 5 टीमें गठित, क्या है वजह

संक्षेप:

Dec 29, 2025 01:36 pm IST
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में डीएलएफ गुरुग्राम के मकानों में अवैध निर्माण और अवैध रूप से चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की रिपोर्ट दाखिल करने से पहले जांच होगी। नगर और ग्राम नियोजन विभाग की वरिष्ठ नगर योजनाकार ने इस सिलसिले में पांच सहायक नगर योजनाकार की अध्यक्षता में टीमों का गठन किया है।

डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ के फेज-1 से 5 तक सर्वे करने के बाद 4565 मकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें नक्शा और कब्जा प्रमाणपत्र का उल्लंघन हुआ है। मकानों में अवैध रूप से निर्माण कर लिया है। अवैध रूप से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन चल रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

पांच टीमों का गठन किया

खासकर ईडब्ल्यूएस मकानों को पांच से सात मंजिला बना दिया है और इन्हें पीजी और गेस्ट हाउस में तब्दील कर दिया है। इस नोटिस के बाद मकान मालिकों की तरफ से जवाब दाखिल किए जा रहे हैं। अधिकांश मकान मालिकों ने बताया है कि उन्होंने नोटिस मिलने के बाद मकान को मंजूर नक्शे और कब्जा प्रमाणपत्र के मुताबिक कर लिया है। इसकी जांच को लेकर अब वरिष्ठ नगर योजनाकार रेणुका सिंह ने पांच टीम का गठन किया है।

जांच टीमों में कौन-कौन शामिल

डीएलएफ फेज-एक के लिए सहायक नगर योजनाकार दिव्या दहिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इनकी टीम में कनिष्ठ अभियंता आकाश राव एवं नवीन कुमार शामिल हैं। सहायक नगर योजनाकार ज्योति यादव को डीएलएफ फेज-दो में जांच की जिम्मेदारी दी है। इसमें कनिष्ठ अभियंता कनिष्ठ अभियंता हर्षित सलूजा, सुमित कुमार, अंकुर शामिल है।

डीएलएफ फेज-तीन में सहायक नगर योजनाकार नवीन भौरह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इनकी टीम में कनिष्ठ अभियंता राजन झा, अजीत सिंह, एफआई इंद्र की तैनाती की गई है। डीएलएफ फेज-चार में जांच सहायक नगर योजनाकार कुलदीप को दी गई है।

16 जनवरी को जवाब दाखिल करना होगा

बता दें कि डीटीपीई कार्यालय में इन मकान मालिकों को 16 जनवरी तक जवाब दाखिल करना है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मकान मालिकों की सुनवाई करने के बाद 31 जनवरी तक डीटीपीई कार्यालय को जवाब दाखिल करना है।

अमित मधोलिया, डीटीपीई, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, ''डीएलएफ में करीब साढ़े चार हजार मकान मालिकों को नोटिस दिए हैं। इसकी एवज में मकान मालिकों की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। इन जवाब की जांच को लेकर पांच टीम बनाई हैं।''

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
