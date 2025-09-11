Five storey shopping complex will be built near Namo Bharat Station Ghaziabad गाजियाबाद में नमो भारत स्टेशन के पास बनेगा 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शासन को भेजी गई DPR, Ncr Hindi News - Hindustan
गाजियाबाद में नमो भारत स्टेशन के पास बनेगा 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शासन को भेजी गई DPR

गाजियाबाद में मेरठ तिराहे पर नमो भारत स्टेशन के पास पांच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नगर निगम ने इसकी डीपीआर शासन को मंजूरी के लिए भेज दी है। इसके निर्माण पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें दुकानों के अलावा, रेस्टोरेंट और पार्किंग होगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। दीपक सिरोहीThu, 11 Sep 2025 06:32 AM
गाजियाबाद में मेरठ तिराहे पर नमो भारत स्टेशन के पास पांच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम ने इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) शासन को मंजूरी के लिए भेज दी है। इसके निर्माण पर करीब 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें दुकानों के अलावा, रेस्टोरेंट और पार्किंग होगी।

गाजियाबाद के नमो भारत स्टेशन के सामने नगर निगम का स्टोर है। इसमें निगम का सामान रखा जाता है। निगम इसे ध्वस्त कराकर पांच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। निर्माण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसकी डीपीआर नगर विकास विभाग को भेज दी है। दो से तीन माह में डीपीआर को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद निर्माण कार्य की प्रकिया शुरू होगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की हर मंजिल पर दुकानों के अलावा रेस्टोरेंट होंगे। नामी कंपनियों के शोरूम खोले जाएंगे।

इस तरह शहर के लोग एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की खरीदारी कर सकेंगे। वाहनों को खड़ा करने के लिए बड़ी पार्किंग होगी। निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एनके चौधरी ने बताया इसके बनने से गाजियाबाद के अलावा बाहर से आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि यहां नमो भारत और मेट्रो स्टेशन हैं।

विकास कार्यों को गति मिलेगी

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने के बाद निगम की आय बढ़ेगी। इसे निगम किराए पर दे सकता है। अधिकारियों का कहना है कि निगम की आय बढ़ने के साथ विकास कार्यों को गति मिलेगी।

एनसीआरटीसी मॉल बनाने की तैयारी कर रहा

मेरठ तिराहे पर स्थित नमो भारत ट्रेन का गाजियाबाद स्टेशन तीन मंजिला है। गाजियाबाद स्टेशन 25 मीटर की ऊंचाई पर है। फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर कुछ दुकानें बनाई हैं। यहां मीटिंग हॉल की सुविधा दी है। एनसीआरटीसी भी मॉल बनाने की तैयारी कर रहा है।

राजनगर एक्सटेंशन में दुकान का काम शुरू

निगम की राजनगर एक्सटेंशन में काफी जमीन है। वहां पर नगर निगम ने दुकानें बनाने का काम शुरू करा दिया। दो साल में दुकानें बनकर तैयार करने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद दुकानों को किराए पर दिया जाएगा। बता दें निगम शहर में पहले से 1702 दुकान हैं। इनके अलावा रमतेराम रोड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है।

यात्रियों को भी लाभ मिलेगा

मेरठ तिराहे पर नमो भारत ट्रेन का स्टेशन है। यहां से थोड़ी दूर पर नया बस अड्डा मेट्रो स्टेशन है। दोनों स्टेशन पर इस समय यात्रियों की अच्छी खासी भीड़ रहती है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने के बाद यात्रियों को लाभ मिलेगा।

विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त, ''मेरठ तिराहे पर नमो भारत स्टेशन के पास पांच मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसकी डीपीआर शासन को भेजी जा चुकी है। इसका डिजाइन जल्द फाइनल किया जाएगा। इसके बनने से लोगों को काफी लाभ मिलेगा।''