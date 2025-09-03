फरीदाबाद के NIT में बनेंगे 5 स्लिप रोड, कहां-कहां घटेगा ट्रैफिक जाम; कब से शुरू होगा काम

फरीदाबाद नगर निगम ने एनआईटी इलाके के पांच चौराहों को जाम मुक्त करने के लिए स्लिप रोड बनाने तैयारी शुरू कर दी है। 54 लाख रुपये से ज्यादा के बजट वाली इस योजना पर बारिश बंद होने पर काम शुरू हो सकेगा।

एनआईटी इलाके में एनआईटी-दो-तीन चौक भीड़भाड़ वाला एरिया है। यहां ट्रैफिक लाइट की वजह से दाएं-बाएं जाने वाले वाहन जाम में फंस जाते हैं। इस वजह से नगर निगम प्रशासन ने एनआईटी-दो और तीन ट्रैफिक लाइट चौक पर स्लिप रोड बनाने की कार्ययोजना तैयार की है। इसके लिए निगम प्रशासन ने 10 लाख 98 हजार रुपये का बजट मंजूर कर दिया है। निर्माण कार्य आवंटित होने के 90 दिन के अंदर यह काम शुरू होगा। इसी तरह निगम प्रशासन ने एनआईटी के खत्री चौक और बीके चौक के नजदीक भी स्लिप रोड बनाए जाएंगे। यहां के लिए निगम प्रशासन ने 12 लाख 62 हजार रुपये का बजट मंजूर किया है। इसके अलावा नगर निगम प्रशासन ने एनआईटी-एक और नेहरू ग्राउंड की डिवाइडिंग रोड पर कोतवाली थाने के नजदीक भी स्लिप रोड बनाने की कार्ययोजना तैयार की है।

बीकानेर चौक पर भी स्लिप रोड बनेगी इसके अलावा नगर निगम प्रशासन ने एनआईटी तीन के बीकानेर चौक पर भी स्लिप रोड बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 10 लाख 75 हजार रुपये के बजट को मंजूरी दी दे दी है। इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने टेंडर लगा दिया है। नौ सितंबर को निगम प्रशासन इस चौक पर स्लिप रोड बनाने वाली कंपनी के चयन की कार्रवाई शुरू कर देगा। स्लिप रोड बनने के बाद इस चौक पर दाए-बाएं जाने वाले वाहन चालकों को जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।