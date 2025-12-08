5 बहनों ने इकलौते भाई के लिए मांगी सजा-ए-मौत; गाजियाबाद में मां के हत्यारे बेटे को अब पछतावा

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

गाजियाबाद जिले के मोदीनगर की जनता कॉलोनी में धारदार हथियार से मां की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी बेटे को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मृतक महिला के बेटे, बहू और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी 5 बहनों का इकलौते भाई है। 

Dec 08, 2025 03:03 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद जिले के मोदीनगर की जनता कॉलोनी में धारदार हथियार से मां की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी बेटे को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में मृतक महिला के भतीजे की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बेटे, बहू और एक अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपी 5 बहनों का इकलौते भाई है। मां की हत्या के बाद सभी बहनों के लिए भाई के लिए मौत की सजा की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, जनता कॉलोनी में शनिवार को गृह क्लेश के चलते राहुल भारद्वाज ने दरांत और चाकू से ताबड़तोड़ गर्दन पर वार कर अपनी मां मधु शर्मा को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या करने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। महिला कथित तौर पर अपनी बेटियों को मकान देना चाह रहा थी, जबकि बेटा ऐसा करने से मना करता था। इस बात को लेकर झगड़ा होता था। शुक्रवार को मधु शर्मा और राहुल भारद्वाज की पत्नी परिणीता के बीच मारपीट भी हुई थी। इसके बाद परिणीता घर से चली गई थी। शनिवार को मां-बेटे के बीच भी विवाद हुआ।

बहनें बोली, होनी चाहिए फांसी की सजा: बहन ममता शर्मा ने बताया कि राहुल पांच बहनों का इकलौता भाई है। शुरू से ही उसे काफी लाड़ प्यार में पाला गया। उनका कहना है कि मां ने भाई के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसने ही उनकी हत्या कर दी। कभी ऐसा सोचा नहीं था। पांचों बहनों का कहना है कि राहुल ने जो किया, उसके लिए उसे फांसी होनी चाहिए।

‘मां से माफी मांगकर करना चाहता हूं अंतिम संस्कार’

पुलिस हिरासत में आरोपी राहुल भारद्वाज ने बताया कि शनिवार सुबह 10:30 बजे मां बहन के घर से वापस आई थी। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ी कि पहले चाकू से कई हमले किए और फिर दरांत से गर्दन पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। राहुल भारद्वाज का कहना है कि उसे अपने किए पर पछतावा है। उसका कहना है कि यह पाप करके अब वह आगे की अपनी जिंदगी कैसे जीएगा। वह पैर छूकर मां का अंतिम संस्कार करना चाहता है।

अमित सक्सेना,एसीपी मोदीनगर, ''मृतक महिला के भतीजे हरीश दीक्षित की तहरीर पर बहू राहुल भारद्वाज, बहू परिणिता और एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। बहू की हत्या में क्या भूमिका है, इसकी जांच की जा रही है।''

Ghaziabad News
