काम की बात: नोएडा में भीड़भाड़ वाली सड़कों पर खत्म होगा जाम, इन 5 जगहों पर लगेंगे नए ट्रैफिक सिग्नल
नोएडा प्राधिकरण ने शहर की भीड़भाड़ वाली कई सड़कों पर जाम कम करने को पांच जगह नए ट्रैफिक सिग्नल लगाने की योजना बनाई है। इस योजना पर करीब 47 लाख रुपये खर्च होंगे। इसके लिए दो जगहों पर काम भी शुरू हो गया है।
नोएडा शहर में सेक्टर-47-107, 37-29-30 तिराहे-चौराहे समेत पांच स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाएंगे। इनको लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। करीब दो महीने में ये लगभग तैयार हो जाएंगे। इससे संबंधित स्थानों पर लोगों का सफर आसान हो जाएगा। अभी इन जगह जाम की समस्या होती है।
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित स्थानों पर सिग्नल लगाने की टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। दो जगह काम भी शुरू हो गया है, बाकी जगह भी इस सप्ताह काम शुरू हो जाएगा। सभी पांचों जगह ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाने में करीब 47 लाख रुपये का खर्च आएगा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सिग्नल लगने से संबंधित स्थानों पर यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। लोग बिना जाम में फंसे चौराहा-तिराहा पार कर सकेंगे।
सभी सिग्नल अगस्त अंत तक चालू हो जाएंगे
इस बारे में प्राधिकरण के महाप्रबंधक आरपी सिंह का कहना है कि पांच जगह सिग्नल लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगस्त अंत तक सभी जगह सिग्नल चालू हो जाएंगे। गौरतलब है कि संबंधित स्थानों पर यातायात सिग्नल लगाने के लिए लोग एक-डेढ़ साल से मांग कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि लोगों की मांग आने के बाद उनकी मंजूरी लेने समेत अन्य प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है।
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के हटते ही बिगड़ रही व्यवस्था
प्राधिकरण ने जिन स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, वहां पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित स्थानों पर जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर रहते हैं, तो व्यवस्था ठीक रहती है, लेकिन पुलिस कर्मियों के हटते ही व्यवस्था बिगड़ जाती है। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
यहां लगेंगे ट्रैफिक सिग्नल
1. सेक्टर-37/29/30
2. सेक्टर-44/45
3. सेक्टर-47/107
4. सेक्टर-168 लोटस जिंग
5. सेक्टर-62 पीएनबी बैंक
सभी तरह के वाहनों की प्रदूषण जांच महंगी हुई
वहीं, नोएडा समेत पूरे प्रदेश में वाहनों की प्रदूषण जांच कराना महंगा हो गया है। प्रदूषण जांच शुल्क में 5 से 10 रुपये तक की वृद्धि की गई है। बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र के वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाता है। नए नियम के तहत वाहन मालिक को पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की प्रदूषण नियंत्रण जांच के लिए 65 रुपये के बजाए 70 रुपये में देने होंगे। पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले तिपहिया वाहनों का शुल्क 85 से बढ़ाकर 90 रुपये किया गया है। पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाले चार पहिया वाहनों का शुल्क 85 से बढ़ाकर 90 रुपये किया गया है। वहीं, डीजल वाहनों के लिए यह शुल्क 120 रुपये है। एआरटीओ प्रशासन प्रवर्तन नंदकुमार ने कहा कि शुल्क में वृद्धि लागू कर दी गई है। प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों को शुल्क की नई सूची चस्पा करने का निर्देश दिया गया। जिले में 194 प्रदूषण नियंत्रण केंद्र पर ये जांच होती है।